Sjuksköterska med uppdrag som koordinator till Specialiserad rehabiliter...
Sjuksköterskejobb / Stockholm
2025-11-12
Om arbetsplatsen
Ersta sjukhus ingår i Ersta diakoni och är Sveriges största idéburna sjukhus med en tydlig värdegrund - att se hela människan. Med anor från 1851 har vi bedrivit sjukvård på Södermalm i Stockholm, men vi tar emot patienter från hela landet. Här erbjuder vi högkvalitativ, specialiserad sjukvård med både bredd och spetskompetens. Vi är en universitetssjukhusenhet och bedriver forskning, utbildning och utveckling i samverkan med Karolinska Institutet. Vi växer för att kunna hjälpa fler och sedan 2023 har sjukhusets kapacitet tredubblats och åtta nya verksamheter har startat.
Specialiserad rehabilitering är en del av Geriatriska kliniken som består av tre geriatriska vårdavdelningar, avdelningen för specialiserad rehabilitering samt en kognitiv mottagning.
Till vår slutenvårdsavdelning för specialiserad rehabilitering kommer patienter från 18 år och uppåt som behöver rehabilitering efter vård på akutsjukhus. Vi tar emot patienter med kirurgiskt, ortopediskt och medicinskt rehabiliteringsbehov. Gemensam nämnare är fokus på rehabilitering och träning för att kunna återaktivera sig och återfå största möjliga självständighet.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Vår ordinarie koordinator ska gå på ledighet och vi söker nu dig som vill axla uppdraget under dennes frånvaro. Vi erbjuder en grundanställning som sjuksköterska (dag/kväll) med ett tidsbegränsat uppdrag som koordinator på 1-1,5 år.
I uppdraget som koordinator har du en central roll i att planera och samordna inflödet till patienter till avdelningen. Du:
bedömer remisser och planerar beläggning av vårdplatser.
har löpande kontakt och samverkan med remittenter - både internt och externt,
säkerställer optimal beläggning och håller ihop flödena,
deltar aktivt i multiprofessionella pulsmöten och den dagliga styrningen,
samarbetar nära vårdenhetschef och omvårdnadsledare för att utveckla arbetssätt, rutiner och processer.
Det är en roll där du kombinerar medicinsk kunskap med struktur och samordning - och där förbättringar du driver märks för både patienter och kollegor.
Arbetstid i koordinatoruppdraget är dagtid, kl. 07.30-16.00.
Vem är du?
Du drivs av utveckling och ser möjligheter till förbättringar. Du är trygg i din yrkesroll, kommunikativ och strukturerad. Du har helhetsperspektiv och förmåga att se verksamhetens behov, kan fatta snabba beslut, leda möten och samla gruppen - samtidigt som du är lyhörd och prestigelös. Du trivs i en roll där du har överblick och får saker att flyta.
Din erfarenhet
Legitimerad sjuksköterska med flerårig erfarenhet från akutsjukvård.
Gärna vana av remissbedömning och samordning/koordinering.
Tidigare erfarenhet som koordinator eller liknande funktion är meriterande.
Goda kunskaper i Take Care, LifeCare och trygghet i dokumentation samt remiss- och journalhantering.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Maria Nordin, Vårdenhetschef, maria.nordin@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
