Sjuksköterska med teamledaransvar till AVP, Sunderby Sjukhus.
Region Norrbotten / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2025-12-16
Vill du vara med och skapa en trygg, effektiv och patientsäker vårdmiljö? Vi söker en teamledare som brinner för ledarskap, samarbete och utveckling. Rollen är central för att säkerställa att våra resurser används optimalt och att våra medarbetare får rätt stöd i vardagen
Vi sökerVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med tidigare erfarenheter av akutsjukvård. Det är meriterande om du har genomfört en handledarutbildning samt har kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Det här får du arbeta med
Som teamledare blir du en nyckelperson i vår verksamhet - du är den som skapar struktur, trygghet och förutsättningar för ett välfungerande team varje dag. Du ser till att personalresurserna används på bästa sätt, fördelar arbetet och finns nära för att stötta kliniskt när det behövs. Din roll är dynamisk och varierad - du är både strateg och praktiker.
Du avlastar enhetschefen med schemaplanering och bemanning, och hanterar korttidsfrånvaro med kreativitet och flexibilitet. Du introducerar ny personal och studenter och ser till att scheman är uppdaterade inför varje ny period. Tillsammans med enhetschef och utbildningsansvarig planerar du utbildningar, scenarioträningar och praktiska färdighetsträningar som stärker teamets kompetens och utveckling.
Som teamledare är du en naturlig samordnare - du involverar medarbetarna, främjar samarbete och driver förändringsarbete som gör vår arbetsmiljö både patientsäker och trivsam. Du återkopplar regelbundet till chef, tar aktiv del i förbättringsinitiativ och tjänstgör kliniskt vid behov. Dessutom har du ett viktigt handledaransvar för sjuksköterske- och undersköterskestudenter, och du leder regelbundna avstämningar med teamen för reflektion och lärande. I din roll samverkar du också nära med Akutmottagningens teamledare för att skapa en helhet i vår vårdkedja.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap med kliniskt arbete, som trivs med att ta ansvar och som brinner för att utveckla både människor och verksamhet. Hos oss får du möjlighet att påverka, inspirera och göra skillnad - varje dag.
Tjänsten innefattar 50% teamledare och 50% kliniskt arbete.
Det här erbjuder vi dig
• Den här verksamheten omfattas av Region Norrbottens extrasatsning på sjuksköterskor, https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Kliniskt basår för dig som ny sjuksköterska för att arbetet ska bli stimulerande, utvecklande och tryggt, läs mer här https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tilsvidaretjänst på heltid med arbetstiden förlagd till dag och kväll. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Antonia Lindgren antonia.lindgren@norrbotten.se 0920-711 07, 076 114 57 32 Jobbnummer
9647231