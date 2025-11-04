Sjuksköterska med teamledaransvar till allergimottagning i Hässleholm
2025-11-04
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med på vår resa att utveckla framtidens vård för personer med allergiska besvär? I rollen som sjuksköterska och teamledare på vår mottagning får du möjligheten att medverka till vidareutvecklingen av en sjuksköterskeledd allergimottagning. Välkommen till oss på allergimottagningen.
I Hässleholm finns det personliga och välkommande sjukhuset med det stora drivet. Här finns närhet och det lilla sjukhusets fördelar kombinerat med bred kunskap och ödmjuk stolthet. Hos oss finns utvecklingslust med tillgänglighet och tillförlitlighet som ledord.
Hässleholms sjukhus har tre verksamhetsområden (VO), VO medicin, VO rehabilitering och VO ortopedi. VO medicin innefattar medicinmottagning, medicinavdelning, neurologi- och rehabiliteringsavdelning (NORAH) och akutvårdsavdelning (AVA). Vi har även ett tätt samarbete med akutmottagningen, som i dag tillhör VO Nära vård och Hälsa.
Allergimottagningen är en del av medicinmottagningen och innhar en specialistverksamhet som är inriktad på utredning och behandling av astma och allergisjukdomar. Det kan till exempel vara allergi i luftvägarna eller allergi mot mat, läkemedel eller insektsgift. Vi diagnostiserar och behandlar även angioödem eller kroniska nässelutslag och vi gör allergivaccinationer här, så kallad allergenspecifik immunterapi.
På allergimottagningen arbetar vi i team bestående av specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterska, undersköterskor och sekreterare. De korta kommunikationsvägarna och kollegialiteten är en stor fördel i det dagliga arbetet och gör stor patientnytta. Vi strävar efter ett patientnära teamarbete där arbetsuppgifterna är integrerade och medarbetarna kompletterar varandra.Publiceringsdatum2025-11-04Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta i en roll som både allergisjuksköterska och en roll som teamledare. I din roll som teamledare kommer du stötta din närmsta chef och vara bryggan mellan dina kollegor och din chef. Som allergisjuksköterska kommer du vara delaktig i undersökningar och behandlingar, såsom spirometriundersökningar, hudtester, medicintekniska moment, medicinska instruktioner till patienter samt läkemedelsadministrering i olika former.
Vi erbjuder ett teambaserat arbetsklimat där du är en viktig del av helheten. Hos oss får du möjligheten att vidareutveckla en egen sjuksköterskeledd allergimottagning. Vi tillhandahåller kompetensutveckling samt erbjuder flexibla arbetstider för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete med goda möjligheter till fortsatt utbildning inom området. Vid extraordinära händelser kan rotation mellan mottagningen och våra avdelningar bli aktuellt, vilket innebär viss helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten är språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. En förutsättning för rollen är att du har erfarenhet i din yrkesroll som sjuksköterska. Har du även gått utbildningen Vård av personer med allergi, astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) 15 hp eller har erfarenhet av arbete med liknande patienter är detta meriterande. Har du erfarenhet av en roll som teamledare eller annan ledarroll ses även det som meriterande. Saknar du erfarenhet men har ett intresse för området finns det möjlighet till utbildning.
För att lyckas hos oss behöver du vara trygg i din roll som sjuksköterska och trivas med ett varierande arbete. Eftersom rollen innebär tjänstgöring inom olika områden är det av stor vikt att du är flexibel i ditt arbetssätt och har god organisations- och prioriteringsförmåga. Vidare har du ett intresse för att vara delaktig samt vidareutveckla vår mottagning och du gillar att ta egna initiativ. Som person är du ansvarstagande och självgående samtidigt som du, genom ditt goda bemötande, bidrar till vårt välfungerande samarbete. Då vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval och ser fram emot att lära känna dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
