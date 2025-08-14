Sjuksköterska med specialistkompetens inom diabetes
2025-08-14
Vi söker en sjuksköterska med specialistutbildning inom diabetes.
Medipart vårdcentral och BVC ligger i centrala Partille. Du når oss lätt via kollektivtrafik, är du bilburen finns det parkeringsplats att hyra närliggande.
Vårdcentralen ingår i vårdval vårdcentral Västra Götalandsregionen och öppnades i maj 2020 i nya lokaler och har sedan dess stadigt vuxit.
Vi är måna om att ge vård av högsta kvalitet till våra patienter, med fokus på personligt omhändertagande och där patienten är i centrum.
Hos oss är det korta beslutsvägar, bra arbetsvillkor med möjlighet att påverka och utveckla verksamheten tillsammans. En god arbetsmiljö ser vi som centralt, där dina önskemål och idéer är betydelsefulla för att skapa en välfungerande mottagning.
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning hos oss. Personalgruppen är fullbemannad med fast anställda läkare och har övriga professioner tillsatta. Du är varmt välkommen att söka, vi ser fram emot att få en ny kollega till vår fina arbetsplats.Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Du som diabetessjuksköterska kommer jobba självständigt och tillsammans med ansvarig läkare ta ansvar för diabetesmottagningen på vårdcentralen. I nuläget innebär det mellan 8-16 timmar/ vecka för diabetes mottagningen
Övriga arbetsuppgifter på vårdcentralen är sedvanlig telefonrådgivning, drop in, planerad mottagning, hembesök, vaccinmottagning osv. Dagligkontakt med patient via e-tjänst 1177, SAMSA och vid behov planera/ ansvara för SIP.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet inom primärvård men välkomnar dig som har mindre erfarenhet att söka.
Du är ansvarstagande, serviceinriktad, flexibel, har ett gott bemötande mot patienter och kollegor.
Du uppskattar och klarar av att arbeta både självständigt och i team.
B-körkort erfordras.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Tjänstgöringsgrad kan vi diskutera.
Vi tillämpar alltid 6 månaders provanställning.
Startdatum: Flexibelt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: lotta.kjellberg@medipart.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Distriktsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Medipart AB
(org.nr 559191-2034)
Gamla Kronvägen 13 A (visa karta
)
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Lotta Kjellberg lotta.kjellberg@medipart.se 0707 767183 Jobbnummer
9458030