Sjuksköterska med specialistkompetens inom diabetes eller astma/KOL
2026-01-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
Vill du arbeta i en trivsam och utvecklande miljö där patienten alltid står i fokus?
Borås Vårdcentral & BVC bedriver primärvård med fokus på god tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn på patientens behov. Vi har cirka 4 000 listade patienter och ett nära samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, psykolog och administrativ personal. Hos oss värdesätter vi en stabil arbetsmiljö, tydliga arbetssätt och ett gott kollegialt samarbete.Om tjänsten
Vi söker nu en sjuksköterska med fördjupad kompetens inom diabetesvård eller astma/KOL, som vill ha ett tydligt och självständigt uppdrag inom sitt kompetensområde och samtidigt vara en del av vårdcentralens gemensamma arbete.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår bland annat:
Egen sjuksköterskemottagning med inriktning mot diabetes eller astma/KOL
Uppföljning, behandling och patientutbildning enligt gällande riktlinjer
Telefonrådgivning och handläggning av ärenden via 1177
Medicinska bedömningar
Samverkan med läkare och övriga professioner kring patienter med kroniska sjukdomar
Medverkan i utveckling av arbetssätt inom ditt specialistområdeKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska
Har specialistkompetens eller dokumenterad erfarenhet inom diabetesvård eller astma/KOL
Har god datorvana och erfarenhet av arbete i journalsystem (AsynjaVisph är meriterande)
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Arbetar strukturerat, självständigt och trivs med teamarbete
Erfarenhet från primärvård är meriterande
Vi erbjuder
En trygg och trivsam arbetsmiljö i ljusa och moderna lokaler
Möjlighet att arbeta självständigt inom ditt specialistområde
Ett engagerat team med korta beslutsvägar
Generöst friskvårdsbidrag
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Heltid eller deltid kan diskuteras.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan inklusive CV och personligt brev tilljobb@borasvc.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
E-post: jobb@borasvc.se Omfattning
