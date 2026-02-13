Sjuksköterska med sektionsledaruppdrag, Medicin Ludvika
2026-02-13
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdavdelningen är en del av specialistkliniken Medicin Geriatrik och Rehabilitering. Vi har 34 slutenvårdsplatser där vi vårdar patienter vid två sektioner, den ena innehållande geriatrik och rehabiliteringsplatser och vid den andra vårdar vi patienter med olika internmedicinska akuta tillstånd. Våra stora patientgrupper är infektionspatienter och patienter med kardiologiska tillstånd, KOL/Astma samt geriatriska patienter och patienter som är i behov av rehabilitering efter stroke eller ortopediska tillstånd.
Under våren 2026 planerar vi även för att starta Akutgeriatriska vårdplatser hos oss, och dessa blir då inom enheten Ger/rehab.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som sjuksköterska på enheten är varierande och ger goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling över tid. Du arbetar med allt från omvårdnad, såromläggningar, injektioner och infusioner, blodtransfusioner och hantering av mediciner till medicinteknisk apparatur, kontakt med anhöriga och journalföring. Det ingår även i arbetsuppgifterna att handleda studenter från sjuksköterskeprogrammet Högskolan Dalarna i T4 och T6.
Vi erbjuder kompetensutveckling genom relevanta utbildningar och kurser utifrån verksamhetens behov och ditt intresse.
I rollen som sektionsledare för medicinsektionen innebär det att vara en ledare men utan att vara chef. Sektionsledaren ska vara högst delaktig i arbetet med såväl enhetens rutinfrågor, patientsäkerhetsfrågor som att aktivt arbeta med förbättringar och bidra med Verksamhetutveckling.
Sektionsledare är ett uppdrag om 20% av anställningen och med ett förordnande om 2år med grundanställning som sjuksköterska i verksamheten.
Sektionsansvarig sjuksköterska skall regelbundet medverka i direkta vården och skall verka för att verksamheten arbetar aktivt med dom kvalitets och uppföljningskrav som ställs på verksamheten.
Bland annat ingår i uppdragsbeskrivningen
Funktion som ledningssjuksköterska. Arbeta i den direkta vården, stötta och vägleda kollegor vid frågor gällande rutiner.
Tillse att tillgängliga resurser (kompetens, personal, lokaler och material) nyttjas effektivt och flexibelt.
Medverka och ansvara för utvecklingsgrupper/ansvarsområden
Planera och genomföra interna utbildningsdagar
Ansvarig för framtagande och uppdatering av sektionens vård- och kvalitets dokument samt publicera dessa på enhetens arbetsrum
Utdrag ur kvalitetsregister och arbeta aktivt med dessa som underlag för förbättringsarbete
Dag, kväll samt helgtjänstgöring ingår. Möjlighet att vara delaktig i planeringen av sitt schema finns. Vi använder oss av arbetstidsförkortning enligt gällande avtal.
Varmt välkommen med din ansökan till en stabil klinik och trevlig arbetsplats med fantastiska kollegor. Hör gärna av dig om du har några frågor eller funderingar.
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Minst 1 års erfarenhet med kliniskt arbete som sjuksköterska
