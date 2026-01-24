Sjuksköterska med särskilt hygien- och nutritionsansvar på kompetenscentrum
Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Kalmar Visa alla sjuksköterskejobb i Kalmar
2026-01-24
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar Kommun, Omsorgsförvaltningen i Kalmar
, Västervik
eller i hela Sverige
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Vår verksamhet präglas av ett tydligt förebyggande och hälsofrämjande perspektiv med målet att fler invånare ska kunna leva ett självständigt, meningsfullt och hälsosamt liv. Genom samarbete, nytänkande och evidensbaserade arbetssätt bidrar vi till ökad livskvalitet för äldre och stärker kommunens sociala hållbarhet.
Kalmar kommun strävar efter att vara en av landets bästa kommunala arbetsgivare och erbjuder en arbetsmiljö som kännetecknas av engagemang, delaktighet och möjligheter till utveckling. Samtidigt arbetar vi aktivt för ekologisk hållbarhet, klimatomställning och långsiktig samhällsutveckling. Vår ambition är att vara en attraktiv kommun att bo, leva, arbeta och åldras i - idag och i framtiden.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-24Arbetsuppgifter
I den här tjänsten kommer du att arbeta med utbildningsinsatser inom vårdhygien, kost och nutrition samt bidra till att utveckla vårt kompetenscentrum.
Tillsammans med teamet på kompetenscentrum ansvarar du för det systematiska arbetet med basal hygien samt kost och nutrition på grundnivå inom verksamheten. Det innebär bland annat att utveckla och genomföra utbildningar för våra medarbetare. Arbetet är utåtriktat, varierat och självständigt.
Rollen innebär också att du aktivt medverkar i utvecklingen av kompetenscentrum. Arbetet präglas av ett förebyggande och hälsofrämjande förhållningssätt och erbjuder stort utrymme för självständighet, ansvar och professionell utveckling.
Eftersom tjänsten innebär ett stort eget ansvar och varierande arbetsuppgifter är det viktigt att du är trygg i din yrkesroll. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig med flerårig klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning och utvecklings- eller patientsäkerhetsarbete.
Rollen innebär att driva och utveckla arbetet framåt på vårt kompetenscentrum med inriktning kring hygien och kost/nutrition. Som person är du strukturerad, har en hög samarbetskompetens och en förmåga att prioritera ditt arbete. Du känner ett stort engagemang och intresse för dina arbetsuppgifter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
För att bli aktuell för en anställning ska godkänt utdrag ur polisens belastningsregister "Utdrag för arbete på HVB-hem" uppvisas. Utdraget finns för beställning på polisens hemsida www.polisen.se
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300434". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Förebyggande och Hälsofrämjande enheten
Frida Nordh Persson 010-3524541 Jobbnummer
9702781