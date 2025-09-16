Sjuksköterska med samordnande uppdrag till Nordost
Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2025-09-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Trivs du i en samordnande roll och gillar nya utmaningar? Är du sjuksköterska och vill ta nästa steg i din karriär? Vi söker en sjuksköterska med samordnande uppdrag till vår enhet Hälso- och sjukvården Kultivatorgatan Angered.
Hälso- och sjukvården Nordost består av två områden som är lokaliserade i Angered och Kortedala. Distrikten i området som tillhör HS Kultivatorgatan är Angered centrum, Rannebergen, Lövgärdet, Gårdsten, Hammarkullen, Agnesberg, Hjällbo, Eriksbo och Olofstorp. Från adress Kultivatorgatan utgår medarbetare inom den kommunala hälso- och sjukvården och möter patienter inom ordinärt boende, psykiatri- och funktionsstödsboenden. Medarbetare på vård- och omsorgsboenden och korttidsenhet utgår från respektive enhet.
Vi samarbetar i tvärprofessionella team och kollegialt stöd är en viktig del i arbetet. I rollen som samordnande sjuksköterska stöttar du enhetschef och kollegor i bland annat:
• Prioritering, fördelning och kompetensplanering av arbetet utifrån patientsäkerhet, tillgängliga resurser och vårdtyngd
• Planering och fördelning av patientansvar utifrån kompetens
• Planering av introduktion för nyanställda och studenter
• Planering av återkommande aktiviteter och implementering av arbetssätt och rutiner
• Identifiera behov av kompetens inom enheten
• Planering av insatser för kompetensutveckling
Du får ett utvecklande och flexibelt arbete där du har möjlighet att vara med och påverka. Du välkomnas till en trevlig arbetsplats, där du möter chef och kollegor som är måna om att skapa ett gott arbetsklimat och ha kul på jobbet. Hos oss är arbetstidsmåttet som sjuksköterska 38,25 timmar per vecka, men för närvarande kräver fördjupningsuppdraget som samordnande sjuksköterska att du arbetar 40 timmar per helgfri vecka. Välkommen att bli del av ett engagerat team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en flerårig erfarenhet som legitimerad sjuksköterska och är intresserad av den kommunala hälso- och sjukvården. Det är även ett krav att ha B-körkort och körvana. Det är meriterande om du har tidigare arbetat med samordning- eller ledningsansvar samt schemaplanering. Önskvärt är att du har kännedom i systemen Personec och TimeCare.
För att passa i rollen ser vi att du är en person som är ansvarsfull och kan självständigt överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Det viktigt att du är lyhörd, har god samarbetsförmåga och har ett gott bemötande i alla dina möten. Du delger information och idéer på ett effektivt sätt och anpassar din kommunikation efter mottagare och situation.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278059". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Hälso- och Sjukvård Nordost
Camilla Ivarsson camilla.ivarsson@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-366 93 92 Jobbnummer
9510212