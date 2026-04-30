Sjuksköterska Med Samordnande Roll Till Psykosteam På Prima Vallentuna
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-04-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB i Stockholm
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Järfälla
eller i hela Sverige
PRIMA Vuxenpsykiatri
PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri är en privat vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård. PRIMA tar ansvar och har alltid patienten i fokus. PRIMA bedriver vård med hög kvalitet där behandling vilar på en vetenskaplig grund. Psykisk hälsa ska vara lika självklar som fysisk hälsa.
Om PRIMA Vallentuna
PRIMA Vallentuna är en integrerad mottagning som bedriver specialistpsykiatrisk vård för både allmänpsykiatriska patienter och patienter med psykossjukdom. Mottagningen ligger i nära anslutning till Roslagsbanan, det tar 30 minuter att åka från Stockholms östra till Vallentuna och mottagningen är belägen ett stenkast från Vallentuna centrum. Goda parkeringsmöjligheter finns precis utanför mottagningen.
Mottagningen består av specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och arbetsterapeut som samarbetar i team. Här finns möjlighet att utvecklas och växa tillsammans!
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska som vill ta en samordnande roll i vårt psykosteam. I rollen kommer du att ta ett aktivt ansvar för att vara med och utveckla vården för våra patienter med psykos.Publiceringsdatum2026-04-30Dina arbetsuppgifter
Du kommer ha ett särskilt samordningsansvar i psykosteamet och bidra till att utveckla arbetssättet och vårdinnehållet. Du delar med dig av omvårdnadskompetens i teamet och handleder sjuksköterskestudenter. Arbetet är varierande och ställer krav på både självständighet och samarbetsförmåga.
Som sjuksköterska hos oss har du en central roll i behandlingsarbetet och fungerar som fast vårdkontakt för patienter. Du arbetar med medicinuppföljningar, läkemedelshantering, stödjande och psykoedukativa samtal samt akuta bedömningar och hembesök. I uppdraget ingår även att samverka med närstående, kommun och andra aktörer.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska vi ser gärna att du är vidareutbildad psykiatrisjuksköterska.
Du har erfarenhet av psykiatrisk vård inom öppenvård och/eller heldygnsvård, det är meriterande om du har arbetat med patienter med psykossjukdom. B-körkort är ett krav.
Dina personliga egenskaperVi söker dig som är trygg, strukturerad och har ett gott kliniskt omdöme. Du har en förmåga att möta människor i olika skeden av psykisk ohälsa och trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra professioner.Du delar gärna med dig av din kunskap och upprätthåller en god samverkan. Du är flexibel, kan anpassa dig efter förändrade omständigheter och har ett positivt och engagerande förhållningssätt. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
ArbetstidHeltid om 40 timmar/vecka.
Anställning:
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Individuell lönesättning och ett generöst friskvårdsbidrag.
Vid frågor om tjänsten, kontakta enhetschef Johanna Holm, johanna.holm@prima.se
.
Varm välkommen in med din ansökan!
PRIMA Vuxenpsykiatri erbjuder specialistpsykiatrisk öppenvård för vuxna personer från 18 år som har måttlig till svår psykiatrisk problematik. Vi bedriver allmänpsykiatrisk vård samt psykosvård och uppdraget innefattar även neuropsykiatriska utredningar. Vårt upptagningsområde är nordöstra Stockholm med kommunerna Danderyd, Täby, Lidingö, Vallentuna, Åkersberga och Vaxholm. Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
PRIMA Psykiatri är en del av Prima vård, ett familjegrundat vårdbolag med omkring 150 lokala vårdenheter med stor bredd. Bolaget har omkring 500 000 listade patienter i hälften av Sveriges regioner. Nordstjernan är sedan 2018 huvudägare.
Prima Vård har idag verksamhet inom fyra affärsområden (Psykiatri, Primärvård, Barn- och kvinnohälsa samt Arbetsliv) med ca 4000 medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
Carlsgatan 6 (visa karta
)
211 20 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri
Enhetschef
Johanna Holm johanna.holm@prima.se Jobbnummer
9884307