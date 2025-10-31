Sjuksköterska med primärvårdserfarenhet till Meliva vårdcentral Fredriksdal
Sjuksköterskejobb / Göteborg
2025-10-31
Vill du jobba på en välfungerande vårdcentral där dina kunskaper och önskemål är viktiga för oss?
Meliva vårdcentral Fredriksdal är en vårdcentral med helhetsperspektiv som sätter kvalitet och patientsäkerhet i fokus. Hos oss får du engagerade kollegor, möjlighet till utveckling och en arbetsplats med närhet till kollektivtrafik. Som sjuksköterska inom Melivagruppen blir du även en del av ett större nätverk av kollegor som tillsammans är med och utvecklar svensk primärvård.
Kvalifikationer/Arbetslivserfarenhet
Sjuksköterska med erfarenhet av primärvård.
Om jobbet
Vi erbjuder en visstidsanställning med start 1/12-2025 fram till 1/3 -2026 med möjlighet till förlängning.
Meliva vårdcentral Fredriksdal ligger ett stenkast från Liseberg och du tar dig lätt hit via spårvagnen som stanna precis utanför vårdcentralen. Det är ca 9000 listade patienter. Vårt BVC, Barnens Meliva BVC är ett av Göteborgs största och i samma hus finns dessutom Meliva rehab Fredriksdal som vi har gott samarbete med.
Hos oss arbetar ambitiös och kunnig personal och vi vill ha en teamkänsla där patienten sätts i fokus men också personalens välmående. Vi har valt att endast ha bokade besök hos oss för bästa omhändertagandet av patienten.
Meliva vårdcentral Fredriksdal är sedan en tid tillbaka en del av Meliva, en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med ambitionen och kunskapen att bidra till utvecklingen av ett hållbart svenskt vårdsystem med patienten, kunden och vårdpersonalen i centrum.
Din roll
I rollen som består dina arbetsuppgifter huvudsakligen av mottagningsarbete, telefonrådgivning, digital rådgivning via chatt och 1177 samt samarbete med läkare. Vi arbetar med såväl planerade som akuta besök och vi har även möjlighet till digital mottagning och chatt med patienten om så önskas. Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med samtliga professioner på mottagningen och du kommer att vara en viktig del i att utveckla och förbättra verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-31Profil
Vi söker dig som är:
Är sjuksköterska med en förmåga att se till både verksamheten och patienten från ett helhetsperspektiv.
Tycker det är kul att träffa och vägleda patienter.
Har en god kommunikationsförmåga och fallenhet för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor.
Är lyhörd för våra patienters totala behov och du bemöter alla med ett professionellt och ödmjukt förhållningssätt.
Du är stabil, har lätt att anpassa dig till olika situationer och arbetar bra i team så väl som självständigt.
Trivs med att ta det ansvar och visa det engagemang som krävs för att möta patientens behov. Om företaget
Meliva är en bred vårdgrupp som växer på den svenska marknaden med primärvård, BVC och företagshälsa i fokus. Med innovativa vårdlösningar och en stark närvaro både fysiskt och digitalt, har vi ambitionen och kunskapen att bidra till utvecklingen av ett hållbart svenskt vårdsystem med patienten, kunden och vårdpersonalen i centrum.
Melivas resa i Sverige började under 2020 i samgåendet med ett flertal erfarna vårdgivare, och är redan en av landets allra största aktörer inom primärvår. Vi har en gedigen erfarenhet bakom oss med rötter från den finska vårdgivaren Mehiläinen, som sedan 1909 varit ledande inom sjuk- och hälsovården i vårt nordiska grannland. Mehiläinen var också tidigt drivande i digitaliseringen av vård i mobilen och datorn, en utveckling Meliva fortsätter att driva i Sverige.
Precis som Mehiläinen tar Meliva stolt arbetet vidare med livet som uppdrag. Oavsett var du möter oss har vi alltid den mänskliga omtanken i främsta rummet. Välkommen att följa med på resan!
Om anställningen
Omfattning: Deltid eller heltid 80-100 % procentsatsen kan diskuteras
Anställningsform: Visstidsanställning med start 1/12.
Lön: Fast månadslön
Arbetsgivare: Meliva vårdcentral Fredriksdal
Kontakt: biträdande verksamhetschef Monica Elmestam
Mail: monica.elmestam@meliva.se
Intervjuer pågår fortlöpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Meliva AB
(org.nr 559209-0467), https://meliva.se/
Mölndalsvägen 77 (visa karta
)
412 85 GÖTEBORG Arbetsplats
Meliva vårdcentral Fredriksdal Jobbnummer
9584123