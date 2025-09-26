Sjuksköterska med patientsäkerhetsuppdrag till VE barn och ungdom i Ystad
Region Skåne, Lasarettet i Ystad / Sjuksköterskejobb / Ystad
2025-09-26
Gör skillnad. Varje dag.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med kollegor som gör allt för att barnet och familjen ska få en bra vård och upplevelse på sjukhuset, och som med ett öppet sinne månar om varandra. Sök till vår härliga och kreativa arbetsgrupp i Ystad!
Verksamhetsenhet (VE) barn och ungdom Ystad, består av barnakutmottagning, slutenvårdsavdelning, dagvård samt en specialistmottagning. Vi bedriver verksamhet i Ystad med totalt cirka 80 anställda och tillhör förvaltningen Lasarettet i Ystad. VE barn och ungdom Ystad är känt för ett medarbetarstyrt arbetssätt och en kontinuerlig förbättringsanda.
Barn- och ungdomsmedicinavdelningen har tre vårdplatser inom slutenvård och ytterligare vårdplatser för dagvårdsverksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år. De medicinska specialiteterna är i huvudsak barnmedicin, kirurgi, ortopedi och öron-näsa-halssjukdomar. Vår Barnakutmottagning tar emot barn och ungdomar från alla specialiteter, 0-18 år, med akuta sjukdomstillstånd dygnet runt. Även ambulanslarm med prioriteringsgrad två till fyra tas emot.
Vi har ett gott arbetsklimat som vi aldrig tar för givet och som vi gärna ser att du är med och utvecklar. Ord som beskriver en del av vår arbetsmiljö är arbetsglädje, teamarbete, egenansvar, tillit, omtänksamhet och likabehandling. Vi värnar om ny kunskap och utveckling som bidrar till trygghet samt trivsel för både personal och patienter.
Vårt arbete sker såklart i enlighet med FN:s Barnkonvention och Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB)-standard, för att ge bästa möjliga vård utifrån varje barn och familjs behov.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en nytänkande och utvecklingsinriktad sjuksköterska eller barnsjuksköterska som också brinner för patientsäkerhetsfrågor. Här erbjuds du en kombinerad tjänst där du som sjuksköterska alternerar mellan kliniskt arbete på vår enhet och patientsäkerhetsarbete på cirka 40%.
I rollen som sjuksköterska ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter som förekommer på en barn- och ungdomsmedicinavdelning samt barnakutmottagning. Detta ställer speciella krav både på arbets- och förhållningssätt. Det är ett arbete med stor bredd och variation, där du får följa våra patienter genom hela vårdkedjan, från akuten, till inskrivning och utskrivning. Vi vårdar även barn och ungdomar före och efter operation.
Som Kvalitets- och patienthandläggare (KPH) arbetar du på uppdrag från verksamhetschefen. Med utgångspunkt från förvaltningsperspektivet och verksamhetens uppsatta mål arbetar du systematiskt med patientsäkerhetsarbetet. Du medverkar regelbundet i verksamhetens ledningsgrupp för att understödja det systematiska patientsäkerhetsarbetet. Uppdraget innebär även ett nära samarbete med chefläkare, chefsjuksköterska, patientsäkerhetsutvecklare, hygiensjuksköterskor samt andra företrädare.
Vidare ingår att koordinera verksamhetsområdets avvikelser samt att tillse att rutiner och riktlinjer som gäller patientsäkerhet är uppdaterade i Dokumentportalen. Därtill är du verksamhetens kontaktperson i samband med utredningar initierade av förvaltningens chefläkare. Tillsammans med vår andra KPH leder och stödjer du nätverket för Kvalitets- och patientsäkerhetsombud (KPO) inom verksamhetsområdet.
Du erbjuds en individuellt anpassad introduktion och kontinuerlig fortbildning, viktiga förutsättningar för att du ska känna dig trygg och utvecklas i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
Är du vidareutbildad barnsjuksköterska alternativt har erfarenhet inom barnsjukvård är detta meriterande. Det är även meriterande om du är vidareutbildad inom, eller har erfarenhet från, akutverksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kvalitetsutveckling och/eller systematiskt patientsäkerhetsarbete. Du bör ha intresse för och viss kännedom om hälso- och sjukvårdens gällande lagar samt författningar avseende patientsäkerhet.
För att trivas i rollen behöver du ha ett stort intresse för såväl barn som familj och arbeta utifrån att inget barn är det andra likt. Vi söker dig som är flexibel, vill utvecklas i din yrkesroll och tycker om att arbeta tillsammans med andra. Du gillar struktur, men kan även snabbt ställa om för att hantera det oväntade. Det är viktigt att du känner ett stort engagemang och ansvar för såväl det patientnära arbetet som för utvecklingen av vården och verksamheten. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna just dig!
