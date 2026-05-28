Sjuksköterska med nattjänstgöring till ortopedavdelning 70A & B
2026-05-28
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi erbjuder en bred och varierad vårdverksamhet där vi bedriver i princip all ortopedi som kan bedrivas på ett akutsjukhus - från akut omhändertagande av trauma och frakturer till planerad vård inom komplex proteskirurgi, ryggkirurgi, handkirurgi och behandling av ortopediska infektioner. Det ger dig som sjuksköterska ett varierat arbete med både bredd och spetskompetens.
Vår avdelning är en av sjukhuset största och fördelad på två våningsplan. Här vårdas patienter i olika åldrar och med varierande vårdbehov - från den nyopererade patienten som behöver tät uppföljning till den akuta patienten som kräver snabba insatser och trygg omvårdnad.
Vi arbetar i multiprofessionella team där sjuksköterskan har en central och viktig roll i patientens vårdresa. För dig som är erfaren sjuksköterska finns stora möjligheter att använda din kliniska kompetens, ta ansvar och bidra till utveckling av vården.
Som nattsjuksköterska hos oss blir du en nyckelperson i verksamheten. Du ansvarar tillsammans med kollegor för att skapa trygghet, kontinuitet och hög patientsäkerhet under nattens timmar. Arbetet passar dig som trivs med självständighet, uppskattar variation och vill använda din erfarenhet i en roll där du gör verklig skillnad varje natt.
Ditt uppdrag
Hos oss får du en trygg och välanpassad introduktion som anpassas utifrån din tidigare erfarenhet och kompetens. Introduktionens längd och innehåll planeras utifrån dina behov och tidigare kliniska erfarenheter.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med ortopedisk omvårdnad av patienter före och efter operation samt med akuta och komplexa vårdbehov. I arbetet ingår bedömning, planering och uppföljning av patientens vård utifrån aktuellt tillstånd. Arbetet innefattar bland annat smärtbehandling, infusionsbehandling, läkemedelshantering, observation av patientens status samt att identifiera och sätta in adekvata omvårdnadsåtgärder. Du arbetar även med mobilisering, sårvård, prevention av komplikationer och samordning av vårdinsatser inför fortsatt vård och utskrivning.
Hos oss möter du patienter med varierande diagnoser och ofta även andra medicinska tillstånd, vilket ger ett utvecklande arbete där du använder både din kirurgiska och medicinska kompetens.
Vi erbjuder goda möjligheter till fortsatt utveckling genom interna utbildningar och kompetensutveckling inom ortopedi och akutsjukvård.Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Din kompetens
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och självständig i din yrkesroll. Du har god förmåga att prioritera, fatta kliniska beslut och leda omvårdnadsarbetet utifrån patientens behov. Du trivs med teamarbete, har ett professionellt bemötande och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi värdesätter särskilt dig som uppskattar ett varierat tempo, kan behålla lugnet i komplexa situationer och vill vara med och utveckla vården tillsammans med engagerade kollegor.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid eller deltid med tillträde enligt överenskommelse. Schemaupplägget avser ständig natt alternativt rotationstjänstgöring om så önskas. Hos oss får du arbeta i en spännande och utvecklande verksamhet där din erfarenhet värdesätts. Provanställning kan komma att tillämpas om du inte arbetat inom Region Uppsala tidigare.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Tveka inte med att höra av dig till någon av våra chefer:
Biträdande avdelningschef Kristoffer Ohlander, 018-611 40 65
Biträdande avdelningschef Emelie Johansson, 018-617 44 15
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS579/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA
Region Uppsala
9932487