Sjuksköterska med nattjänstgöring till avdelning 45, Karlstad
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-09-29
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Region Värmland söker sjuksköterskor till rättspsykiatrisk vård.
Vi erbjuder en utvecklande tjänst inom avdelning 45 i Karlstad, där du arbetar i ett multiprofessionellt team och bidrar till en trygg och kvalitativ vårdmiljö för patienter inom rättspsykiatrin.
Din arbetsplats
Vi söker nu två sjuksköterskor som vill vara en del av vårt viktiga arbete. Rättspsykiatrin tar hand om personer som inte kan dömas till fängelse utan är överlämnade till rättspsykiatrisk vård. Verksamheten finns i Kristinehamn och Karlstad och är i en expansiv fas med totalt 42 slutenvårdsplatser, 10 med säkerhetsklass 2 och 32 med säkerhetsklass 3.
Avdelning 45 ligger i psykiatrihuset vid Centralsjukhuset i Karlstad och har 10 vårdplatser med säkerhetsklass 3. Här arbetar vi i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, kurator och psykolog samt en vårdhund.
Hos oss får du möjlighet att utveckla din kompetens inom rättspsykiatri, arbeta i ett stödjande team och bidra till en vårdmiljö som gör skillnad. Som sjuksköterska på avdelning 45 är du anställd inom Vuxenpsykiatrin Karlstad men arbetar på uppdrag av Rättspsykiatrin.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du är en viktig del inom psykiatrin och för patienterna. Vi har en hälsofrämjande arbetsplats som värnar om god arbetsmiljö. Som anställd inom Region Värmland finns det möjlighet till friskvårdstimme, flextid, friskvårdsbidrag och man har även tillgång till gym i regionens lokaler.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en central och ansvarsfylld roll i omvårdnadsteamet under nattens arbetspass. Arbetet präglas ofta av ett lugnt tempo, men omfattar även ansvar för observation, bedömning och genomförande av medicinska insatser vid förändrat hälsotillstånd hos patienter nattetid. Du leder och stödjer omvårdnadspersonalen samt prioriterar och fördelar arbetsuppgifter utifrån aktuella behov. Tjänsten ställer krav på god självständighet och förmåga att både upprätthålla en trygg och stabil vårdmiljö samt snabbt agera vid akuta situationer. Tillsammans med kollegor ansvarar du för dokumentation, planering samt uppföljning av vårdinsatser under nattpasset.
Anställningen är mix-tjänst där du får tidsbegränsat nattavtal sex månader i taget.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Samtidigt har du lätt för att skapa goda relationer med både patienter och kollegor, vilket bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du visar gott omdöme i ditt yrkesutövande och gör väl avvägda bedömningar utifrån både medicinska och mänskliga perspektiv.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Vuxenpsykiatri, Avd 45 rättspsykiatri Kontakt
Viktor Bergh, avdelingschef 0724684849 Jobbnummer
9531913