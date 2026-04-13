Sjuksköterska med intresse för psykiatrisk omvårdnad till avdelning M67
Vi söker en sjuksköterska till vårt team på avdelning M67 som är en del av den akutpsykiatriska sektionen, Psykiatri Sydväst. Omvårdnaden har ett stort fokus på vår avdelning där vi arbetar aktivt med aktivering, lugnande strategier, samtal och fokus på återhämtning.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Genom personcentrerad vård vill vi stärka patienternas delaktighet och ta tillvara på patientens önskemål, synpunkter och resurser som en naturlig del i arbetet.
Vi arbetar ständigt för utveckla heldygnsvården där patienterna får ett gott bemötande och kunskapsbaserad vård och personal med rätt kompetens utvecklas och trivs. Vi erbjuder träning enligt vårt eget träningskoncept Braining, utvecklat för att stimulera och motivera patienter till ökad fysisk aktivitet. På kliniken finns idag ett omfattande träningsutbud där medarbetare leder pass och både patienterna och personal kan delta. Passen inkluderar t.ex. gympa, soft/puls och yoga. På enheten arbetar även en hälsoinspiratör som har till uppgift att motivera och skapa utrymme för rörelse för personal i det dagliga arbetet.
Patienterna uppmuntras till aktiviteter där du med ditt intresse gärna får bidra.
Avdelningen arbetar med konceptet safe wards Safewards för ökad säkerhet och trygghet.
Avdelningen har en vårdplats vara en så kallad "självvald inläggningsplats" där patienter kan styra och planera sin egen inläggning, där sjuksköterskan har en viktig roll i in- och utskrivningsprocessen. Ett uppskattat och utvecklande ansvar där utbildning och delegering i suicidriskbedömning ingår.
Inom psykiatri sydväst finns tid för reflektion och vi erbjuder löpande kompetensutveckling.
Vi har frågat klinikens medarbetare vad som gör det attraktivt att arbeta här. Läs deras svar här: 10 skäl att jobba på Psykiatri SydvästPubliceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i team som består av patient, sjuksköterska, undersköterska och läkare. Inom akut sektionen finns även kurator och arbetsterapeut som stöd i arbetet för våra patienter. Vi arbetar aktivt med vårdplaner och patienters delaktighet i sin vård. Som sjuksköterska är du arbetsledare i omvårdnadsarbetet och du kommer också ha möjlighet att påverka vården/behandlingen genom att genomföra riktade aktiviteter tillsammans med patienterna.
Vi har samarbete med klinikens öppenvård och vårdplanering med kommunernas socialtjänst för att kunna följa patienten på bästa sätt. Vården bedrivs både enligt HSL och LPT.
Vi arbetar regelbundet med förbättringar och för rätt person finns utrymme för utveckling och projekt på enheten och inom sektionen.Kvalifikationer
Leg sjuksköterska. Specialistsjuksköterska inom psykiatrisk omvårdnad är meriterande, men inte ett krav.Dina personliga egenskaper
Du har ett intresse för att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Du är nyfiken och har en förmåga att möta människor med skiftande mående. Du tycker att psykiatrisk omvårdnad är viktigt och vill driva omvårdnaden på avdelningen framåt.
Vårt erbjudande till dig
Utbildning i arbetsledning - kunskap om hur du får teamet att fungera optimalt
Mentorskap - är du intresserad paras du ihop med en av sektionens erfarna sjuksköterskor som kan stödja dig i ditt arbete och professionella utveckling.
Anpassad introduktion utifrån dina behov och din bakgrund. Vårt mål är att du ska vara trygg med arbetsuppgifterna innan du arbetar självständigt.
Kvarstannandebonus (ATK) enligt regionens avtal med vårdförbundet. Det innebär att du får 40 h/år i en timbank som du kan ta ut i lön, ledighet eller pensionsavsättning.
Som legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning i psykiatrisk vård har du möjlighet att ta på dig extra uppdrag. Upp till 20% av arbetstiden kan läggas på uppdraget och det utgår även ett lönetillägg om 2500 kr/månad.
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, ett mycket förmånligt pensionsavtal samt föräldraförmåner. Läs mer om alla våra förmåner här.
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och kopia av din sjuksköterskelegitimation. Urval och intervjuer sker löpande.
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Nathalie Sjölén nathalie.sjolen@regionstockholm.se +46730721530
