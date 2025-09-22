Sjuksköterska med intresse för onkologi med inriktning bröstcancer sökes!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhet onkologi bedriver högspecialiserad vård inom allmän- och gynekologisk onkologi.
Hos oss behandlas cancerpatienter i olika faser av sitt sjukdomsförlopp. Team 2 inriktar sig på tumörgrupperna bröst och övre magtarmkanalen.
Vad erbjuder vi?
Arbetstid helgfria vardagar dagtid.
Allmän onkologi 7,5 poäng
Organspecifik onkologi 7,5 poäng
Introduktion anpassad efter dina förutsättningar och förkunskaper.Publiceringsdatum2025-09-22Dina arbetsuppgifter
Du arbetar som kontaktsjuksköterska på mottagningen samt ger medicinsk onkologisk behandling och följer upp symtom och biverkningar såväl efter intravenösa behandlingar som tablettbehandling.
Som kontaktsjuksköterska följer du patienten genom hela sjukdomsförloppet. Du arbetar med din egen tidbok och har ett nära samarbete med läkare och övriga professioner i ditt team. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att vara med på nybesök och återbesök tillsammans med patientansvarig läkare, hantering av ärenden i 1177 och inkommande samtal från de patienter du är omvårdnadsansvarig/kontaktsjuksköterska för.
Vi skapar en introduktion utifrån din bakgrund, erfarenhet och våra behov. Vi arbetar personcentrerat och ett viktigt mål är att bevara det friska hos våra patienter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Som person är du prestigelös och frågar när du behöver hjälp eller råd. Du uppskattar det nära mötet med patienten och långa vårdkontakter. Du värderar ett gott arbetsklimat och trivs med att arbeta i team såväl som självständigt! Vi vill också att du ska vara intresserad av förbättringsarbete och utvecklingsarbete. Erfarenhet av onkologi och mottagningsarbete är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
