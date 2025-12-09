Sjuksköterska med intresse för medicinsk akutsjukvård
"Att arbeta på MAVA/MOA är väldigt stimulerande då vi arbetar med varierande sjukdomsgrupper.
Ingen dag är den andra lik då både arbetstempo som arbetsuppgifter varierar. Som ny sjuksköterska började jag arbeta på MAVA men målet var att även kunna arbeta på MOA där de svårast sjuka på Lasarettet i Motala (LiM) vårdas. På avdelningen anordnas en hel del utbildningar vilket gjort att jag kunnat klä på mig den kompetens som krävs för att arbeta på MOA. Hos oss är det dagliga arbetet teambaserat vilket inneburit en stor trygghet. Vi arbetar utifrån önskeschema som innebär att jag får önska mina arbetsdagar i 10-12 veckor framåt."
• en av dina framtida arbetskamrater om hur det är att arbeta på MAVA/MOA på LiM
Välkommen till en enhet med stark gemenskap! Här är god kommunikation och ett gott bemötande en självklarhet.
Vårt erbjudande
På MAVA/MOA möter du patienter med väldigt varierande sjukdomsbild men de vanligast förekommande är infektioner samt olika typer av lungsjukdom. På MOA vårdar vi de svårast sjuka, till exempel de med andningssvikt, sepsis, cirkulatorisk svikt, svåra elektrolytrubbningar, ketoacidos, kramper med mera. Som ny på avdelningen börjar man alltid med att tjänstgöra på MAVA för att så småningom även kunna arbeta på MOA om man så önskar. Som ny medarbetare erbjuds du en individuellt anpassad hospiteringstid beroende på din tidigare erfarenhet. Tiden för inhospitering kan variera mellan 1-3 månader och du har under tiden din egen mentor som regelbundet stämmer av för att ge dig de förutsättningar du behöver för att få en trygg och bra start på din nya arbetsplats.
Vi är måna om att din arbetstid ska vara i balans med resten av ditt liv och därför har du stor möjlighet att påverka ditt schema. Vi erbjuder också en möjlighet att arbeta utefter arbetsmodellen 90/10 som innebär en veckoarbetstid på 34 timmar och 25 minuter istället för 38 timmar och 15 minuter. Vilket ger fyra timmar mer till fritidsintressen och återhämtning varje vecka.
Vi arbetar i team tillsammans med patienten. Som sjuksköterska är ditt arbete varierande och innebär även en del medicinteknisk utrustning eftersom våra patienter ofta har övervakning. Ditt ansvarsområde innefattar alltifrån omvårdnad, läkemedelsadministration till användning av olika typer av medicinskteknisk utrustning såsom optiflow och bilevel. Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid såväl introduktion som vidareutbildning.
Arbetsgrupp
På MAVA arbetar man i team bestående av en sjuksköterska, två undersköterskor, en underläkare, en överläkare samt rehabteam bestående av fysioterapeut samt arbetstereapeut. Vårdlaget kan ta emot fem+en patienter.
På MOA arbetar man i team bestående av en sjuksköterska, en undersköterska, en ST eller specialistläkare samt en överläkare. Vårdlaget kan ta emot två patienter.
Vårt mål är att på ett kompetent och tryggt vis ta hand om den medicinskt sjuka patienten i väster! För att trivas lite extra bra på jobbet ser vi till att skapa stunder för gemenskap både på jobbet men även utanför.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du erfarenhet eller utbildning inom intermediärvård kan det vara meriterande men inget krav då vi erbjuder egen intermediärvårdsutbildning på plats. Avdelningen arbetar mycket med kompetensutveckling både internt och externt. Till oss är man välkommen såväl nyutexaminerad som erfaren.
Då du ska kommunicera med patienter, närstående, vårdgrannar och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Vi ser gärna att du är positiv, lösningsorienterad och nyfiken. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som ansvarstagande och vilja att lära nya saker.
