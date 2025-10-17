Sjuksköterska med intresse för kirurgisk omvårdnad, välkommen till 70D!
2025-10-17
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Är du sjuksköterska med intresse för kirurgisk vård?
Vill du arbeta på en arbetsplats med starkt omvårdnadsfokus där du får vara med och göra verklig skillnad för patienterna? Då kan avdelning 70D vara rätt plats för dig!
Vår verksamhet
Verksamhetsområdet kirurgi/urologi omfattar tre kirurgiska och en urologisk vårdavdelning samt fem mottagningar där vi bedriver avancerad kirurgisk och urologisk vård. Vi är en forskningsintensiv klinik med nära samarbete med Uppsala universitet, där utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling är en självklar del av vårt arbete - allt för att du som medarbetare ska känna dig trygg och få möjlighet att växa i din yrkesroll.
På kirurgavdelning 70D arbetar vi med högspecialiserad vård inom kolorektal-, endokrin- och akutkirurgi. Våra patienter kommer till oss och opereras både planerat (elektivt) och akut. Vi är stolta över att vara ett av fyra sjukhus i landet med tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) med HIPEC, för patienter med spridd bukhinnecancer samt endokrina buktumörer. Patienter från den akuta sektionen kommer med akuta åkommor som kräver kirurgisk behandling. Vanliga diagnoser kan vara cholecystit, pankreatit, ileus eller blödning från tarmkanalen, men även trauman i form av fallolyckor, trafikolyckor med mera. Patienterna läggs in via akutmottagningen, eller som direktinläggning från andra sjukhus. Kombinationen av elektiv och akut kirurgi skapar en dynamisk och lärorik arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på 70D får du möjlighet att arbeta i ett kompetent och engagerat team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, apotekare och andra hälsoprofessioner. Vi arbetar tillsammans med patienten i centrum, med ramverket Fundamentals of Care som grund för vårt personcentrerade arbetssätt.
På vår avdelning arbetar specialistutbildade sjuksköterskor som har fördjupad kompetens inom handledning och den kirurgiska patienten. De arbetar en del av sin arbetstid med bland annat introduktion, utbildning och klinisk handledning av nyanställda sjuksköterskor så att du får en trygg och bra start hos oss. Som ny i rollen får du arbeta med avancerad kirurgisk vård under klinisk handledning av erfarna kollegor. Du får en bred grundkompetens inom kirurgi och akutsjukvård men samtidigt möjlighet att utvecklas inom ett särskilt område. Vi erbjuder möjlighet till betald specialistutbildning inom kirurgisk vård om du önskar fördjupa dina kunskaper för den kirurgiska patienten.
Hos oss får du:
• Arbeta med både akut och planerad kirurgi
• Möta patienter från 15 års ålder med olika bakgrunder och vårdbehov
• Utveckla din kompetens inom bland annat postoperativ smärtbehandling, sår- och dränvård, vätskebalans och nutrition
• Vara en del av ett starkt team med specialistsjuksköterskor, klinisk omvårdnadsledare och sektionsansvariga sjuksköterskor som driver utvecklingen framåt
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska - oavsett om du är nyexaminerad eller har tidigare erfarenhet. Du har ett genuint intresse för kirurgisk vård och trivs med ett personcentrerat arbetssätt. Du är ansvarstagande, strukturerad och trygg i att leda, planera och prioritera ditt arbete. Du bidrar till ett gott samarbete i teamet och visar respekt och lyhördhet i mötet med kollegor och patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi värnar om en trygg start - därför erbjuder vi:
• Ett välstrukturerat introduktionsprogram på fem veckor för dig som är ny i yrket
• En individanpassad introduktion för dig med tidigare erfarenhet
• Klinisk handledning av erfarna kollegor och specialistsjuksköterskor
• Mentor under ditt första år som ny i yrket
Tillsvidareanställning med tillträde och tjänstgöringsgrad efter överenskommelse. Rekrytering sker löpande under ansökningstiden - varmt välkommen med din ansökan!
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Vänligen kontakta:
Avdelningschef Isabel da Fonseca Kock, 018- 617 50 80, isabel.da.fonseca.kock@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Håkan Marsh Bayer, 018- 617 53 55, hakan.marsh@akademiska.se
Biträdande avdelningschef Linda Pertell Hammarlöf, 018-617 53 54, linda.pertell.hammarlof@akademiska.se
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Ersättning
