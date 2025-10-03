Sjuksköterska med intresse för kirurgisk omvårdnad? Kom till kirurgavd 70C!
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2025-10-03
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde kirurgi och urologi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Är du sjuksköterska och söker en stabil arbetsplats där det finns gott om utvecklingsmöjligheter? Där du får vara del av en professionell, stabil och erfaren arbetsgrupp? Vi på 70C erbjuder dig möjligheten att jobba med spännande arbetsuppgifter och patientgrupper samtidigt som du får utvecklas. För oss är det viktigt att du ska trivas och må bra på din arbetsplats och därför strävar vi efter att ge dig bästa förutsättningar till detta. Vi tror att trivsel på jobbet leder till ett välmående team som också ger våra patienter bästa möjliga vård. Ta chansen och bli del av vårt team!
Vår verksamhet
Kirurgavdelning 70C är en av fyra avdelningar som ingår i verksamhetsområde kirurgi och urologi. Hos oss bedrivs högspecialiserad, kirurgisk vård med inriktning transplantationskirurgi, lever/pankreas- och esofagus/ventrikelkirurgi. Största delen av vår verksamhet är planerad men vi bedriver också en viss del akut och subakut vård med direktintag till avdelningen från våra samarbetsregioner.
Till avdelningen hör också transplantationsmottagningen, dit våra patienter kommer för utredningar och återbesök inför och efter transplantation. Mottagningen bemannas till viss del av personal från avdelningen. Avdelningen har 24 vårdplatser som bemannas av ett stort och engagerat team av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, apotekare och andra viktiga hälsoprofessioner som tillsammans arbetar i team kring patienterna. Vi har även sjuksköterskor med specialistfunktioner såsom specialistsjuksköterskor och sektionsansvariga sjuksköterskor, som arbetar med att driva och utveckla vården för våra patienter. Vi arbetar med ramverket Fundamentals of Care som värdegrund och med ett tydligt personcentrerat förhållningssätt där patienten står i fokus.
Vi arbetar aktivt med utveckling och fortbildning av personalen och satsar på att du som nyanställd ska få en bra introduktion och fortbildning för att ha bästa möjliga förutsättningar i ditt arbete, oavsett om du är ny i rollen eller erfaren.
Hos oss får du ett utvecklande och roligt arbete där du får vara del av ett engagerat och professionellt team med välkomnande och tillåtande arbetsklimat. Vi har en god vana, kunskap och rutin kring att ta emot nyanställda sjuksköterskor vilket gör att du hos oss får en trygg och bra start på din karriär oavsett tidigare erfarenhetsnivå.
Ditt uppdrag
Vi erbjuder dig som sjuksköterska ett utvecklande och varierande arbete där du får bred kunskap inom kirurgisk omvårdnad. Med tiden får du möjlighet att fördjupa dig inom våra medicinska sektioner och vidareutvecklas genom interna och externa utbildningar och möjlighet till andra arbetsuppgifter. Vi erbjuder möjlighet till betald specialistutbildning inom kirurgi samt rotationstjänster till mottagning, forskning och specialuppdrag.
I dina arbetsuppgifter ingår att ta hand om postoperativa patienter vilket innefattar både praktiska arbetsuppgifter såsom administrering av läkemedel, infusioner och injektioner och hantering av smärtpumpar men också mer administrativa arbetsuppgifter såsom patientundervisning och identifiering av omvårdnadsbehov och riskområden. Tillsammans med våra undersköterskor planerar och leder du arbetet med patienten i fokus.Publiceringsdatum2025-10-03Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Både dig som är nyexaminerad och dig som har längre erfarenhet. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kirurgi eller akutsjukvård, men inget krav. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Din kompetens
• Du är initiativtagande och gillar varierande arbetsuppgifter
• Du gillar att lära dig nya arbetsuppgifter och arbetssätt
• Du är empatisk, samarbetsvillig och gillar att arbeta i team
• Du är ansvarstagande och har förmågan att anpassa dig efter olika situationer
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidaretjänst eller vikariat på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och helg. Möjlighet för rotation till natt finns efter konversation med chef. Vi arbetar med hälsosam schemaläggning och du får möjlighet att vara med och påverka ditt schema. Vi har schemalagda utbildningsdagar fyra gånger per år samt veckovisa föreläsningar för kontinuerlig kompetensutveckling.
Som nyexaminerad sjuksköterska deltar du i kliniskt utvecklingsår (KUÅ) under ditt första år som sjuksköterska, motsvarande ca 20% av din arbetstid. Vi erbjuder dig också handledning och mentorskap av våra erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor under din första tid som anställd.
Omfattning och tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschef Jenny Johansson 018-6114520
Biträdande avdelningschef Lala Khodabakhshi 018-6176044
Facklig representant nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS847/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9539184