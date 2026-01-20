Sjuksköterska med intresse för kirurgi
2026-01-20
På avdelning B191 vårdas främst patienter med cancer i bukorganen som genomgår planerad kirurgi eller undersökningar som en del av en cancerutredning.
På avdelningen arbetar har vi stort fokus på samverkan i teamet, där patienten är central. Som sjuksköterska på avdelning B191 är relationsskapandet med patienten en förutsättning för att kunna ge patienten en god vård och se varje enskild persons behov.
Vårt erbjudande
För att skapa en trygghet i arbetet finns ett väl utarbetat introduktionsprogram. Som nyanställd sjuksköterska har du sex veckors klinisk introduktion samt teoretiska introduktionsdagar med föreläsningar och praktiska moment. Under hela första året hålls schemalagda professionsträffar tillsammans med nya kollegor som leds av specialistsjuksköterskor samt avsatt schemalagd tid för fördjupning inom kirurgi. Vi har flera stödfunktioner som exempelvis specialistsjuksköterska i klinisk tjänst, apotekare, farmaceut och vårdsamordnare. På avdelningen finns erfarna kollegor att få hjälp av vid bedömningar, prioriteringar och beslut. Det är högt i tak och vi vill alla hjälpas åt att utveckla varandra och ge patienten den bästa vården.
På B191 värderar vi en bra arbetsmiljö och kompetensutveckling högt. Vi tror på små vårdlag där du som sjuksköterska får möjlighet att arbeta personcentrerat tillsammans med erfarna kollegor. Vi har täta interna utbildningar och våra specialistsjuksköterskor bjuder in till teamronder där fokus ligger på det tvärprofessionella samarbetet kring patienten. På kliniken är vi måna om att Du som sjuksköterska ska få möjlighet till karriärutveckling, exempelvis genom möjligheten att studera vidare till specialistsjuksköterska i kirurgisk vård på betald arbetstid.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för omvårdnaden av patienterna i ditt vårdlag. Arbetet innefattar pre- och postoperativ omvårdnad efter kirurgi. Vi arbetar utifrån standardiserade vårdplaner och när patienter inte följer sina förväntade vårdförlopp skapas individuella vårdplaner tillsammans med erfarna specialistsjuksköterskor
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller beräknas ha slutfört din sjuksköterskeutbildning senast datum för tillträde till tjänsten. Tidigare arbetslivserfarenhet inom kirurgisk vård är meriterande.
Vi söker dig som är engagerad, nyfiken och en positiv teamspelare som vill utvecklas inom sjuksköterskeyrket. Är du nyfiken på hur en arbetsdag hos oss kan se ut är du varmt välkommen att gå bredvid en dag.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
