Sjuksköterska med intresse för intensivvård!
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Nyköping
2025-12-22
Intensivvårdsavdelningen, Nyköpings lasarett
Välkommen till Nyköping, den lagom stora staden som ligger längst Sörmlands kust, med tåg eller bil från Stockholm tar du dig till Nyköping på bara en timma.Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Nyköpings lasarett är ett akutsjukhus med cirka 90 000 invånare i upptagningsområdet. Intensivvårdsavdelningen (IVA) tillhör anestesikliniken, en klinik med cirka 160 medarbetare som även innefattar uppvakningsavdelning, operationsavdelning och sterilteknisk enhet. Intensivvårdsavdelningen är en väl fungerande avdelning med en positiv personalgrupp som har roligt tillsammans och trivs på jobbet. Vi värnar om god arbetsmiljö och ett gott samskapande klimat, både i och utanför vårt verksamhetsområde. Vi är en väl fungerande avdelning med en positiv personalgrupp som har roligt och trivs tillsammans!
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst 2 års erfarenhet, som är intresserad av intensivvård med ambitionen att söka vidare till specialistsjuksköterska inom intensivvård.
Vi är en allmän intensivvårdsavdelning som vårdar patienter från lasarettets alla kliniker, dvs. kirurgi/urologi, medicin, ortopedi, psykiatri, gynekologi och förlossning samt barn. Vi har en högteknologisk nyrenoverad intensivvårdsavdelning med 8 fullvärdiga intensivvårdsplatser. Under 2026 kommer uppvakningsavdelningen få nya lokaler.
I vår verksamhet läggs stort fokus på att ha en helhetssyn på patient och dess närstående. Vi strävar efter att kontinuerligt kompetensutveckla oss och ha roligt!Arbetsuppgifter
Du kommer under din projektanställning att arbeta varierat utifrån din legitimation som sjuksköterska samt lära dig nya arbetsuppgifter specifikt innehållande arbete på en intensivvårds- och uppvakningsavdelning. Det finns en väl genomtänkt inskolningsplan där man individuellt genomgår olika nivåer. I tjänsten ingår att rotera mot UVA och arbeta med pre- och postoperativ vård av patienter som genomgått kirurgi av olika slag.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska med ambitionen att söka vidare till specialistsjuksköterska inom intensivvård. Vi söker en serviceinriktad och lojal kollega som vågar ta egna initiativ. Du har både i din person och profession en mognad, och minst 2 års erfarenhet från sjuksköterskeyrket. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med en tillfällig placering på intensiven 6-12 månader med tillträde enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Sara Berlin Magnusson, 070-231 11 82.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på intensivvårdsavdelningen på Nyköpings lasarett!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-31.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
