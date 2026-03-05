Sjuksköterska med intresse för flexibilitet och delvis distansarbete?
Gillar du förändring och smarta digitala arbetssätt? Gillar du teknik och att lära nytt? Vill du ha en arbetsplats som satsar på din introduktion, utveckling och erbjuder stor flexibilitet? Då ska du jobba med oss på 1177!
Vårt erbjudande
1177 är en del av Primärvårdscentrum Östergötland som består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och fyra jourcentraler kväll och helg samt, Allmänmedicinskt utbildningscentrum och Migrationshälsan.
Vi bedriver en bred primärvårds-verksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
När du börjar hos oss på 1177 får du en väl genomarbetad och trygg introduktion. Introduktions-veckorna sker på fysiskt plats i våra lokaler på Universitetssjukhuset i Linköping och innefattar minst fyra veckor. Den innehåller en fast bas men skräddarsys också efter dina individuella behov. Vår verksamhet bedrivs 24/7, vilket innebär att tjänsten omfattar arbete dag, kväll och i viss utsträckning även natt.
Hos oss erbjuds du ett stimulerande och självständigt arbete där du har möjlighet att arbeta upp till 80 % på distans. Våra digitala arbetssätt gör att du, även när du arbetar på distans, alltid har stöd och kontakt med kollegor.
Vi strävar efter en arbetsmiljö där alla känner sig inkluderade, delaktiga och uppdaterade.Publiceringsdatum2026-03-05Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på 1177 arbetar du med telefonrådgivning till våra invånare, där din kompetens och ditt bemötande skapar trygghet och säker vård på distans.
Arbetsgrupp
Vi är en härlig grupp sjuksköterskor med bred erfarenhet från många olika delar av vården. Flera i teamet har lång yrkesbakgrund och vi värdesätter kunskapsdelning, stöd och samarbete i det dagliga arbetet. Hos oss är inga frågor för stora eller små - vi hjälps åt, stöttar varandra och har tydliga handledarstrukturer. Vi tror på att sitta tillsammans, både fysiskt och digitalt, för att skapa ett tryggt och kompetensstärkande arbetsklimat. Vårt mål är alltid att invånarna ska få god tillgänglighet och ett professionellt och tryggt bemötande.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med tre-fem års klinisk erfarenhet. Det är meriterande om du har arbetat med telefonrådgivning tidigare.
Vi söker dig som:
• har god förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska
• har mycket god IT-vana och känner dig trygg i att hantera olika system
• är självständig, trygg i din profession och van att fatta beslut på självständigt
• är lyhörd, effektiv och bidrar till en säker vårdprocess
• gärna flerspråkig - det ser vi som en värdefull tillgång
Du kommer att ingå i ett team med stor kompetensbredd, och tillsammans skapar vi en trygg och professionell rådgivning för våra invånare.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig som kollega!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
