Sjuksköterska med intresse för barn- och ungdomspsykiatri
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-08-14
Vill du vara med i arbetet för barn och ungdomar? Vi erbjuder en spännande, varierande och utvecklande arbetsplats med kollegor som har stor professionalitet och kompetens.
Välkommen att bli en av oss!
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Vi är cirka 160 anställda som tillsammans utformar framtidens barnpsykiatri. Kärnverksamheten består av öppen- mellan- och slutenvård samt av flera subspecialiserade enheter.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Avdelning S102 erbjuder dig en trygg introduktion utifrån dina erfarenheter och behov. Vi tillämpar mentorskap med kontinuerliga uppföljningar. Arbetsgruppen har grupphandledning med legitimerad psykoterapeut samt "spegling" där man kan få kollegialt stöd i arbetet. Vidare ser vi positivt på viljan att utvecklas och goda möjligheter till vidare studier finns. I vårt arbete är samtalet och mötet mellan dig och patient det viktiga. När du arbetar på avdelning S102 får du tid för patienten och möjlighet att göra skillnad.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på avdelning S102 får du arbeta med det viktigaste som finns, våra barn och ungdomar. Du kommer att ha en central roll i omvårdnadsarbetet med de ungdomar som vistas på avdelningen. Förutom att arbetsleda kommer arbetsuppgifterna att innefatta läkemedels-hantering, sondhantering, provtagning, pedagogiska måltider, samtal med patienter och föräldrar samt samarbete med övriga professioner på avdelningen. Tjänsten innefattar också samverkan med boenden, myndigheter och vårdgrannar.
Avdelning S102 är den enda barnpsykiatriska slutenvården i Östergötland och har sex vårdplatser. Här vårdas barn och ungdomar som har behov av dygnetruntvård relaterat till psykiatrisk problematik. Avdelningen arbetar dels utifrån ett akut uppdrag men också utifrån ett mer planerat utredande uppdrag.
Arbetsgrupp
Vi är ett positivt och ambitiöst gäng bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, socionom, dietist och psykolog. Tillsammans ansvarar vi för att vården håller hög kvalitet och utgår från den enskilda patientens behov.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Erfarenhet från psykiatrisk vård eller hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är meriterande men inte ett krav. Du som sjuksköterska behöver känna dig trygg med samtalet som verktyg och trivas i varierande arbetstempo.
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Till den här tjänsten söker vi en kollega som är trygg i sig själv, har förmåga att lyfta blicken, ta in andras perspektiv och som vågar leda andra mot ett gemensamt mål. Den som söker behöver också tycka om att jobba med relationsskapande då vi på avdelningen använder oss av oss själva som främsta redskap.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
