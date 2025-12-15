Sjuksköterska med intresse för akut infektionssjukvård
2025-12-15
Verksamhetsområde infektionssjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
På infektion vårdas vuxna patienter med svåra infektioner, smittsamma sjukdomar, tropikmedicinska sjukdomar och immunbristsjukdomar. Infektionssjukdomar har en intressant aspekt i att vi kan följa utvecklingen genom människans historia samt dess globala anknytning där man får träffa patienter både i olika åldrar och faser i livet. Vi är en akutvårdsavdelning där alla patienter kommer in via akutmottagningen eller via infektionsmottagningen. Infektionssjukvård handlar ofta om att lösa gåtor i team utifrån ett personscentrerat perspektiv. Se gärna filmen om vårt arbete på infektion här - Infektion - ett detektivarbete med global anknytning | Akademiska (https://www.akademiska.se/for-vardgivare/verksamhetsomraden/infektion/infektion---ett-detektivarbete-med-global-anknytning/)
Verksamhetsområde infektionssjukdomar står inför en spännande utvecklingsfas där vi söker fler engagerade medarbetare som är redo att tänka nytt. Vi har i början av året infört förändringar på avdelningen så som effektivisering av rond, daglig styrning samt hälsosammare arbetstider som en del i att skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Vi arbetar i team kring patienten och på avdelningen finns flera funktioner som stöttar i arbetet kring patienten. På avdelningen finns undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, klinikapotekare, avdelningsfarmaceut, dietist, köksbiträde, kurator, medicinska sekreterare, receptionist, bemanningsassistent, utbildningssjuksköterskor, omvårdnadsledande undersköterska, omvårdnadsledande sjuksköterska samt kvalitetsansvarig sjuksköterska. Dessa professioner kan avlasta med exempelvis beredning av antibiotika, läkemedelsfrågor, ADL - bedömningar, utskrivningsplanering samt rådfrågning och bollplank vid komplexa omvårdnadsbedömningar.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på infektionsavdelningen ansvarar du för vården av patienter med varierande övervakningsbehov tillsammans med dina undersköterskor. Våra patienter har ett växlande omvårdnadsbehov som ger ett varierande arbetstempo med stundtals snabba förändringar i patienternas mående. Här är ingen dag den andra lik. Som sjuksköterska så ansvarar du för att leda och fördela arbetet inom teamet och tillsammans med dina kollegor ansvarar du för en god arbetsmiljö. Vi har nära samarbete med våra läkare som finns till hands på avdelningen under hela dagen.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du kan vara helt ny i yrket eller ha arbetat som sjuksköterska under en längre tid. Vi ser dig som en viktig person i vår verksamhet där vi värdesätter ett positivt arbetsklimat där alla medarbetare trivs och känner sig trygga. Är du nyfiken, initiativtagande och samarbetsvillig då passar det här jobbet dig perfekt!
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, natt och helg enligt överenskommelse.
• Välstrukturerad introduktion på 5 veckor bestående av både kliniska och teoretiska pass som utformas individuellt tillsammans med våra utbildningssjuksköterskor
• Hälsosam schemaläggning med fokus på återhämtning. Till exempel så börjar dagpasset från 07.30 på morgonen och kvällspasset slutar 21.30
• Ett slutenvårdstillägg på 2000kr/månad för en 100% tjänstgöringsgrad erhålls utöver grundlön. Det tillkommer även en ersättning till de medarbetare som roterar mellan dag/kväll och natt på upp till 2000kr/månad.
• Ett kliniskt utvecklingsår (KUÅ) (20% av din arbetstid) ingår för alla nyutexaminerade sjuksköterskor, där man får fördjupa sina kunskaper.
• Utbildningstillfällen sker regelbundet i den utökade överlappningstiden med övriga i personalgruppen. Det finns även möjlighet att gå vår interna utbildning inom infektionssjukvård
• För dig som är intresserad av specialistutbildning inom Infektionssjukvård finns möjlighet att utbilda dig på arbetstid. Du studerar 50% på universitetet och arbetar 50% kliniskt under två läsår och erhåller heltidslön för detta.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tveka inte att höra av dig till någon av våra chefer:
Avdelningschef Ellen Gessbo Tiusanen, 018-611 43 15
Biträdande avdelningschef Malin Hållinder, 018-611 56 09
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
