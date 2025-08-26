Sjuksköterska med inriktning ortopedi till avdelning 3BC Varberg
2025-08-26
Nu har du som är utbildad sjuksköterska möjlighet att söka dig till en arbetsplats där du ges förutsättningar för att utvecklas professionellt oavsett vart du befinner dig i din karriär! På vår avdelning har vi gemensamt byggt upp en fantastisk teamkänsla där alla tillåts nå sin fulla potential.
Välkommen att bli en del av oss!
Om tjänsten och om oss
Att arbeta som sjuksköterska på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och spännande. Här träffar du patienter med varierat behov av vård. Hos oss får du en bred grund i yrket som sjuksköterska oavsett om du är ny i ditt yrke eller har några års erfarenhet med dig. Introduktionen anpassas efter dina tidigare erfarenheter.
Ortopedi omfattar behandling av frakturer och andra skador och smärttillstånd på rörelseapparaten. På Ortopedikliniken tar vi hand om akuta trauman dygnet runt men vi utför också planerade operationer som till exempel höft- och knäproteser. Här arbetar vi tvärprofessionellt tillsammans med läkare, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut mm och har gemensamt ansvar för våra patienter.
Vi erbjuder nu en ledig tjänst med inriktning dag- och kvällstjänstgöring.
Vi erbjuder dig
- Individuellt anpassad introduktion
- Möjlighet till specialistutbildning inom ortopedi
- Ansvarsområde som du brinner för och en möjlighet att ingå i våra olika sektioner
- Interna utbildningar
- Möjlighet till nytänkande mot framtidens ortopedi
- Nära och engagerat ledarskap
I vår storsatsning erbjuder vi på Ortopeden våra sjuksköterskor en specialistutbildning till ortopedisjuksköterska och 15 Hp utbildning i ortopedi i Malmö.
Det här är du
Du som söker är legitimerad sjuksköterska, intresserad av ortopedi och nyfiken på den framtida vården. Du vill vara med och utveckla ortopedin framåt för att möta de behov som vi ställs inför.
Tycker du om att arbeta självständigt men även i team med fokus på patientens bästa? Det är bra, för vi söker sjuksköterskor med god förmåga att skapa trygghet, mod att vara patientens talesperson och lyhörd för dess behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vill du komma och träffa oss och se vår arbetsplats kan du höra av dig till vår avdelningschef, Malin Malmgren. Hennes kontaktuppgifter hittar du nedan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
