Sjuksköterska med inriktning mot socialpsykiatri
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet / Sjuksköterskejobb / Ulricehamn Visa alla sjuksköterskejobb i Ulricehamn
2026-07-01
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Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor välfärd består av de fyra verksamheterna funktionsnedsättning, hemtjänst och hemsjukvård, individ- och familjeomsorg samt vård- och omsorgsboenden. Hemtjänst och hemsjukvård ansvarar för insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Vi har verksamhet över hela kommunen och har ansvar för myndighetsutövning, hemsjukvård, hemtjänst och korttidsverksamhet. Vårt uppdrag är att ge stöd och hjälp till dem som har svårt att klara det dagliga livet samt ge god och kvalitetssäker hemsjukvård.
Vi söker nu en sjuksköterska som tillsammans med kollegor ansvarar för patienter inom funktionshinder- och socialpsykiatriverksamheterna. Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med möjlighet att påverka verksamheten, din arbetsdag och schema. När du börjar kommer vi tillsammans överens om ett lämpligt introduktionsprogram utifrån dina erfarenheter och förkunskaper. Arbetstiden är förlagd till i huvudsak dagtid men kväll och helg förekommer
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi är ett litet och väl sammansvetsat team som arbetar med patienter inom LSS och socialpsykiatri. Vår målsättning är att erbjuda en högkvalitativ personcentrerad vård och stöd till personer med olika behov. Vi letar nu efter en sjuksköterska som vill vara med och göra skillnad för våra patienter som finns på kommunens service- och gruppbostäder samt i ordinärt boende. Det är patienter med funktionsvariationer, psykiatriska och somatiska diagnoser.
Du kommer att ha patientansvar för patienter inom funktionshinder- och socialpsykiatriverksamheterna och arbetar i team tillsammans med rehabpersonal, omsorgspersonal och boendestöd. Som patientansvarig sjuksköterska arbetar du förebyggande för att främja patienters hälsa och välbefinnande. Du arbetar med patienten i fokus, bedömer, planerar samt åtgärdar vid fysiska och psykiska hälsoproblem. En viktig del är kvalitetsutveckling och samverkan med andra yrkesgrupper, samverkansparter och kollegor.
Vi erbjuder ett flexibelt arbete i ett härligt gäng där du kommer att utföra hälso-och sjukvårdsuppgifter, arbeta förebyggande och ha stort fokus på patienten. Om du vill göra verklig skillnad i människors liv, är det här din chans att vara med och forma en positiv vardag för våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och ser gärna att du har specialistutbildning inom öppen hälso- och sjukvård och/eller socialpsykiatri.
Arbetslivserfarenhet från kommunal hemsjukvård är meriterande för tjänsten och B-körkort ett krav då bil används som transportmedel i arbetet.
Du som söker arbetar utifrån individens behov, är öppen och lyhörd samt lösningsfokuserad. Du behöver vara en lugn person som ser alla människors lika värde och arbetar för att stärka den enskilde patienten i sin vardagliga situation.
Det är av stor vikt att du kan arbeta strukturerat genom att du planerar, organiserar och prioriterar din arbetsdag. Som person värdesätter du ett gott samarbete med andra och ser fördelar med teamarbete. Du är självständig och trygg i din profession, tar ansvar och har ett reflekterande förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: TIllträde efter överenskommelse.
Ange i din ansökan hur dina erfarenheter och kompetenser matchar kvalifikationerna ovan.
Anställning kan endast ske under förutsättning att erforderliga registerkontroller enligt gällande lagstiftning uppfylls.
Tillsättning sker under förutsättning att nödvändiga beslut fattas och att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningens omställningsarbete.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR. Observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C326393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ulricehamns Kommun
(org.nr 212000-1579)
Bogesundsgatan 22 (visa karta
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523 86 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Hemtjänst och hälso- och sjukvård i hemmet Kontakt
Enhetschef
Ulrica Östlund ulrica.ostlund@ulricehamn.se 0321-595132 Jobbnummer
9987476