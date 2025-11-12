Sjuksköterska med inriktning forskning till kirurgkliniken
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2025-11-12
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Region Kronoberg satsar långsiktigt på att stärka den kliniska forskningen. Genom forskningsplanen fram till 2030, läkemedelsstrategin 2025-2030 och prioriteringar i kommande budgetar, är målet att öka antalet kliniska studier och prövningar. Detta är en viktig del i att bidra till medicinsk utveckling och säkerställa en god och jämlik vård för invånarna i länet.
Kirurgkliniken i Växjö söker nu en legitimerad sjuksköterska till en kombinationstjänst där du arbetar 80 % kliniskt och 20 % med forskning. Du väljer själv om du vill ha din kliniska placering på avdelning 33 eller avdelning 34 - två välfungerande och engagerade vårdavdelningar med olika inriktningar men samma fokus på samarbete, lärande och god arbetsmiljö.
Kirurgkliniken är en klinik med både planerad och akut kirurgisk verksamhet dygnet runt.
* Avdelning 33 - kärlkirurgi och urologi
En mindre enhet med 12 vårdplatser där du arbetar nära dina kollegor i ett sammansvetsat team. Här vårdas patienter inom kärlkirurgi, urologi, trauma och allmän kirurgi både före och efter operation. Tempot varierar och du får följa patienten genom hela vårdförloppet.
* Avdelning 34 - mag-tarmkirurgi samt öron-, näs- och halskirurgi
En större enhet med 20 vårdplatser och ett högt patientflöde. Här möter du patienter med varierande kirurgiska behov, från buksmärta till cancerdiagnoser, och arbetar med både akut och planerad vård. Du får använda avancerad vårdteknik och arbeta med allt från mobilisering till palliativ vård.
Vill du lära känna våra olika avdelningar innan du bestämmer dig? Du är varmt välkommen att komma på besök eller hospitering.Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på kirurgkliniken arbetar du med både planerad och akut kirurgisk vård. Du är en viktig del av teamet runt patienten och har en aktiv roll i hela vårdförloppet från inskrivning till utskrivning. Arbetsuppgifterna varierar beroende på vald avdelning, men innefattar bland annat:
* Planera och samordna vården tillsammans med läkare, undersköterskor och andra yrkesgrupper
* Förbereda och stötta patienter inför och efter operation
* Utföra vårdtekniska moment såsom provtagning, sätta infarter, hantera centrala infarter, läkemedelspumpar och EDA
* Ansvara för smärtlindring, vätskebalans (avd. 34) och mobilisering
* Ge omvårdnad och medicinering enligt ordination
* Vara en trygg kontakt för patientens närstående
* Dokumentera i journalsystemen (Cosmic och Nova Ward)
* Samverka med andra vårdgivare, exempelvis hemsjukvård och andra sjukhusverksamheter
* Delta i förbättringsarbete och bidra till utveckling av vården
Du får en introduktion som anpassas efter din erfarenhet, samt möjlighet att ta del av kompetensutveckling och föreläsningar kopplade till den patientgrupp du arbetar med.
I rollen som forskningssjuksköterska blir du involverad i ett flertal kliniska studier där du förväntas planera, genomföra och följa upp studieprocessen enligt studiespecifika protokoll. De studier som kan inkomma kan variera utifrån inkomna uppdrag. I rollen ingår bland annat:
* Organisera, koordinera och genomföra forskningspersonbesök
* Vara forskningspersonens primära kontakt under deltagande i studien/forskningsprojekt
* Utföra studiespecifika provtagningar och undersökningar i enlighet med aktuellt studieprotokoll
* Samla in och registrera data i olika forskningssystem
* Ta blodprover och dela ut studieläkemedel enligt instruktion
* Medverka vid monitorering och kvalitetssäkring av studier
* Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner inom kirurgkliniken
Du arbetar självständigt men har nära samarbete med mottagning och forskningsansvariga.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Är legitimerad sjuksköterska
* Har några års klinisk erfarenhet
* Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
* Är trygg i att arbeta självständigt och har god förmåga att prioritera
* Kommunicerar tydligt och lyhört med patienter, närstående och kollegor
* Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
* Har ett professionellt och lösningsfokuserat förhållningssätt
* Är noggrann, lyhörd och har god förmåga att hantera stress
Meriterande är:
* Erfarenhet av kirurgisk vård
* Erfarenhet av forskningsarbete
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du behöver inte kunna allt från början vi erbjuder en gedigen introduktion och ett lärande klimat där du får växa i din roll.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 751/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
Annette Strömwall 0470-58 76 71 Jobbnummer
9600979