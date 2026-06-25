Sjuksköterska med HSL-uppdrag sökes till Björknäsgårdens äldreboende
Norlandia Care AB / Sjuksköterskejobb / Boden Visa alla sjuksköterskejobb i Boden
2026-06-25
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Vill du vara med och utveckla framtidens äldreomsorg tillsammans med oss? Är du sjuksköterska och har ett stort engagemang och en vilja att bidra till att våra boende får en kvalitativ vård och omsorg? Då är du vår nya kollega!
Vad innebär jobbet som sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg?
En sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg är en värdefull nyckelperson och vi söker dig som är skicklig i din yrkesroll och som tycker om att möta människor i olika situationer. Tillsammans i teamet med omvårdnadsuppgifter, rehab och chef samverkar vi kring den boende för att ge ett gott liv varje dag.
Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Det omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Du ansvarar för att våra boendes behov av hälso- och sjukvård tillgodoses.
Som sjuksköterska ansvarar du för och leder omvårdnadsarbetet. Detta innebär att självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med den boende och dennes närstående ansvara för bedömning, diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. En viktig uppgift är också att handleda, stödja och utbilda övrig omvårdnadspersonal och vara ett gott föredöme för dina kollegor.
Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar och har förmågan att prioritera och leda andra även vid förändrade omständigheter. Flexibilitet och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget.
Som sjuksköterska får du en viktig och utvecklande roll där du ansvarar för och driver egna ledningsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Du bidrar aktivt till att planera, samordna och utveckla vårdverksamheten med fokus på kvalitet, patientsäkerhet och goda resultat. Rollen erbjuder stort eget ansvar, möjlighet att påverka arbetssätt och processer samt nära samverkan med engagerade kollegor och andra professioner. Här får du använda både din kliniska kompetens och ditt ledarskap för att göra verklig skillnad.
Om Björknäsgårdens äldreboende
På Björknäsgården finns 126 moderna lägenheter fördelade på två huskroppar med 3 till 4 våningsplan per fastighet. Varje enhet har mottagningskök, matsal, vardagsrum och balkong eller uteplats där vi umgås, äter måltider och genomför aktiviteter. På vår fina gård finns promenadstråk, pergola och ett utegym anpassat för seniorer.
För mer information om vårt äldreboende klicka på Äldreboende Björknäsgården i Boden | Norlandia Äldreomsorg
Hos oss får du:
Löneappen Cappy: se intjänad lön, preliminär löneutbetalning, lediga pass mm.
Hälsoresan: vårt hälsokoncept med hälsoaktiviteter, inspiration och utmaningar
Utveckling: digitala utbildningar och verktyg i jobbet
Friskvård: friskvårdsbidrag
Karriär: möjligheter att utvecklas och växa internt
Trygghet: kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar
Förmåner: rabatter och erbjudanden via samarbetspartners (t.ex. resor, hotell, gym)
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som vill göra skillnad och vill bidra till att skapa ett Gott Liv – Varje dag för våra boende. Du ska trivas med att samarbeta med andra samt ha en förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Du bidrar till ett positivt arbetsklimat och delar vår värdegrund.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorg
Du behöver ha god kunskap om hälso- och sjukvårdens regelverk
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Vi ser gärna att du har kunskap att dokumentera utifrån ICF och KVÅ
Vi vill att du har god kännedom om de nationella kvalitetsregister som är aktuella för verksamheterna
Övrig information
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: 80-100% enligt överenskommelse
Arbetstider: 37 h/v med tjänstgöring dag och kväll samt var 5:e helg.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Provanställning: vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef: Patricia Lind Karlsson
Telefonnummer: 010-761 30 72
E-postadress: patricia.lind.karlsson@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973382-2071926". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norlandia Care AB
(org.nr 556576-2266), https://jobb.norlandia.se
Norlandia Björknäsgården (visa karta
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961 64 BODEN Arbetsplats
Norlandia Äldreomsorg Jobbnummer
9979803