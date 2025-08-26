Sjuksköterska med hjärtat på rätt plats? Sök till IVA & DKE Lindesberg
2025-08-26
Vill du ha ett arbete där du gör verklig skillnad - varje dag? Söker du ett tryggt och stöttande team med hög kompetens, varierande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling? Då har vi tjänsten för dig!
VO Anestesi- och Intensivvård söker engagerade sjuksköterskor till Intensivvårdsavdelningen (IVA) och dagkirurgiska/postoperativa avdelningen (DKE) vid Lindesbergs lasarett - en arbetsplats där vi jobbar nära varandra, med stort hjärta och hög professionalism.
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Här hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Lasarettet har cirka 600 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Intensivvårdsavdelningen (IVA)
Hos oss vårdas svårt sjuka patienter som kräver avancerad övervakning, behandling och omvårdnad. Arbetsuppgifterna innefattar även läkemedelshantering och handhavande av medicinteknisk utrustning. Vi är en mindre enhet där teamarbete och patientsäkerhet står i fokus. Som sjuksköterska arbetar du i nära samarbete med erfarna och specialistutbildade kollegor - en fantastisk möjlighet att utvecklas och bredda din kliniska kompetens. På helger fungerar IVA även som uppvakningsavdelning för patienter efter akuta operationer.
Dagkirurgiska och postoperativa avdelningen (DKE) Här möter du patienter från flera olika kliniker - ortopedi, kirurgi, kvinnosjukvård, ÖNH och tandvård. Vissa patienter går hem samma dag, andra är inneliggande. Arbetet är varierat och tempot växlar, men gemensamt för allt vi gör är en tydlig struktur, hög patientsäkerhet och omtanke i varje möte.
Vad erbjuder vi:
En trygg, varm och välkomnande arbetsmiljö
Ett kompetent, engagerat och hjälpsamt team
Omväxlande arbetsuppgifter med möjlighet att växa i rollen- Introduktion anpassad efter dina erfarenheter
Fortbildningsmöjligheter och utvecklingsstöd
En arbetsplats där vi värnar om balans mellan arbete och fritid
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket och vill utvecklas i en spännande miljö. Erfarenhet av akutsjukvård, pre-, postoperativ och intermediärvård är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss behöver du vara:
• Ansvarsfull och trygg i din yrkesroll
• Strukturerad med god förmåga att prioritera
• Flexibel och bekväm i ett omväxlande arbetstempo
• En god lagspelare med vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat
Du har ett respektfullt och omtänksamt bemötande gentemot patienter, kollegor och studenter.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
