Sjuksköterska med hjärta för våra minsta patienter
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Norrköping Visa alla sjuksköterskejobb i Norrköping
2026-05-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett sammansvetsat team som gör skillnad för våra allra minsta patienter? Hos oss på neonatalavdelningen erbjuds du ett meningsfullt, utmanande och omväxlande arbete där du bidrar till en god vård i livets början. Här vårdas för tidigt födda och sjuka nyfödda barn från vecka 29 och framåt.
"Att arbeta med för tidigt födda barn är ett roligt och variationsrikt arbete. Vårdtiderna varierar från ett par timmar till flera månader. Föräldrarna och eventuella syskon fyller en viktig roll i vården.
Jag uppskattar kombinationen av att stödja föräldrarna i deras föräldraskap till att arbeta i mer akuta situationer på exempelvis förlossningen eller operationsavdelningen, i nära samverkan med läkare, barnmorskor och andra professioner" - barnsjuksköterska på Neo.https://sjukskoterskekarriar.se/2023/03/28/sammansvetsat-team-med-barnen-i-fokus/
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi bedriver intensivvård i kombination med familjevård, där barnen vårdas tillsammans med sina föräldrar. Neonatalavdelningen bildar tillsammans med barnakuten, barnavdelningen samt öppenvården; Barn- och ungdomskliniken Vrinnevisjukhuset. Högst upp på vår agenda är god arbetsmiljö och en säker och god vård. Det görs en stor satsning med ombyggnad på hela Vrinnevisjukhuset och vi på neonatalavdelningen har huserat i våra nya, ändamålsenliga lokaler sedan hösten 2020. Tillsammans är vi cirka 150 medarbetare på kliniken som varje dag arbetar för att ge god och säker barnmedicinsk specialistsjukvård.
Hos oss erbjuds du en trygg introduktion. Du får stora möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och blir snabbt en i vårt härliga gäng då vi arbetar aktivt för en bra arbetsmiljö. Vi ser positivt på kompetensutveckling på vår enhet.
Här kan du läsa om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-05-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är sjuksköterska och intresserad av att jobba med barn som är för tidigt födda och deras föräldrar. På enheten arbetar vi efter NIDCAP vilket innebär att omvårdnaden individanpassas för barnet och att vi arbetar familjecentrerat. Då vi på enheten ständigt strävar efter att ligga i framkant gällande vården för våra små patienter förväntas att du är delaktig i avdelningens kvalitets- och förbättringsarbete. Tjänsten innebär schema med rotation dag, kväll och natt.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, med eller utan tidigare yrkeserfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Erfarenhet av arbete med barn eller intensivvård värderas högt och specialistutbildning inom barnsjukvård är meriterande. God svenska i tal och skrift är ett krav.
Som person är du trygg, har lätt för att anpassa dig till olika situationer med en god samarbets-förmåga. Du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team, där alla yrkeskategorier lär av varandra. En självklarhet är att du bidrar med ett positivt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat under perioden 1 maj 2025 till och med 30 september 2026. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid rekrytering till tjänster inom barn och ungdomssjukvård har Region Östergötland som rutin att alltid göra ett utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänst.
Vill du bli en av oss?
Du är välkommen att hospitera för att uppleva barnsjukvården på ett närmare håll.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9917661