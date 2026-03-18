Sjuksköterska med hjärta för rehabilitering
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-03-18
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Har du, precis som vi, hjärta för rehabilitering? Vill du bli en del av ett dream team?
Hos oss på rehabiliteringsmedicinska kliniken får du kombinera medicinsk vård med rehabilitering, teamwork och personlig utveckling. Varmt välkommen med din ansökan och bli en av oss!
Rollen som sjuksköterska
Som sjuksköterska blir du en central del av vårt multiprofessionella team. Du samarbetar dagligen med undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare för att ge varje patient bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål.
Du har möjlighet till längre patientkontakt och god kontinuitet, så att du kan följa varje patients återgång till vardagen. På vårdavdelningen arbetar du med rehabiliterande omvårdnad, stöttar och motiverar patienten mot ökad självständighet samt ansvarar för omvårdnadsfrågor i teamet.
Du hanterar även medicinteknisk utrustning och administrerar läkemedel, samordnar och planerar vårdinsatser, ger stöd till patienter och närstående samt dokumenterar och följer upp vårdplaner.
"Hos oss får du en varierad roll med både medicinskt och rehabiliterande fokus. Vårt strukturerade introduktionsprogram ger dig en trygg start och goda förutsättningar att växa i din roll.- Så säger Karin, teamsjuksköterska, om arbetet hos oss.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi ser gärna att du kan börja innan första semesterperioden så att du har möjlighet att komma in i arbetet innan sommaren.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringsmedicinska kliniken är en modern arbetsplats med fokus på samarbete och lärande. Vi arbetar i team med olika yrkesroller för att ge bästa möjliga vård och stöd till patienter som behöver rehabilitering. Våra största diagnosgrupper är neurologiska skador och sjukdomar, främst ryggmärgsskador och traumatiska hjärnskador, men vi arbetar även med andra patientgrupper såsom amputationer och Critical illness.
Här får du möjlighet att följa patientens utveckling över tid och se hur insatserna gör skillnad. Vi träffar patienter från 18 år och uppåt, som är i behov av teambaserade rehabiliteringsinsatser.
Verksamheten är regionövergripande och finns i Jönköping, Nässjö och Värnamo. Läs mer om vår verksamhet här: Rehabiliteringsmedicinska kliniken som arbetsplats (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/rehabiliteringsmedicinska-kliniken-som-arbetsplats/).
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller tar examen till sommaren 2026. Vi ser gärna att du har ett intresse för rehabilitering och en helhetssyn på patienten. För oss är teamarbete en central del av arbetet, och vi värdesätter därför din samarbetsförmåga samt att du trivs i nära samarbete med andra. Arbetet ställer även krav på flexibilitet och förmåga att anpassa sig efter förändrade behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett meningsfullt, varierat och utvecklande arbete där du gör verklig skillnad och kombinerar vård, teamarbete och personlig utveckling. Du arbetar nära kollegor från olika professioner i ett engagerat team som samarbetar, lär av och stöttar varandra i vardagen - alltid med patientens bästa i fokus.
Vi ser till att du får en trygg start med en introduktion där du lär känna både arbetet och teamet. Under tiden får du stöd av erfarna kollegor. Hos oss har du goda möjligheter att utvecklas genom verksamhetsutveckling, tydliga ansvarsområden, kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till vidareutbildning.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor rörande tjänsten är du välkommen att kontakta Helén Spörk Tellfjord vårdenhetschef, telefon 010-242 26 02.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 19 april. Varmt välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P245/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9805088