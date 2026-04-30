Sjuksköterska med hjärta för rehabilitering? Vi vill träffa dig!
Aleris Sjukvård AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2026-04-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Bli en del av vårt fantastiska team på Aleris Rehab Station Frösundavik!
På Aleris Rehab Station står rehabilitering i absolut fokus - och i centrum finns människan. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära patienter som genomgår en av livets största omställningar. Det är ett arbete som berör, utvecklar och gör skillnad på riktigt.
Vi söker nu legitimerade sjuksköterskor som vill vara med och bidra i vår högspecialiserade och engagerade verksamhet.
Om oss Aleris Rehab Station är en ledande rehabiliteringsklinik med nationellt uppdrag inom ryggmärgsskadevård - något vi är mycket stolta över. Våra patienter kommer till oss efter exempelvis ryggmärgsskada, multitrauma, stroke eller neurologiska sjukdomar som MS och Parkinson.
Vi bedriver både slutenvårdsrehab och öppenvårdsrehab och arbetar i moderna lokaler i natursköna Frösundavik, precis intill Hagaparken.
Hos oss arbetar sjuksköterskor tillsammans med fysioterapeuter, rehabinstruktörer, läkare, undersköterskor, logopeder, kuratorer och flera andra professioner. Vi tror starkt på teamarbete - och den gemensamma kraften i att arbeta mot samma mål. Tillsammans skapar vi trygghet, framsteg och framtidstro för varje patient, varje dag.
Om dig
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Har god datorvana och gärna erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Det är meriterande om du har erfarenhet från rehabilitering, slutenvård, akutsjukhus eller kirurgi - men det är inget krav.
För att trivas hos oss tror vi att du är:
Trygg i din yrkesroll
Professionell och serviceinriktad i ditt bemötande
En god lyssnare med förmåga att skapa förtroende
Strukturerad men flexibel
Lösningsfokuserad och samarbetsinriktad
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Hos oss är engagemang, empati och laganda minst lika viktiga som erfarenhet.
Vårt erbjudande
På Aleris vill vi skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig - både professionellt och privat. Hos oss får du:
En anpassad och väl genomarbetad introduktion
Interna utbildningar och goda utvecklingsmöjligheter
En företagskultur där medarbetarskap och nya idéer uppmuntras
En god arbetsmiljö med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal
Vi tror på delaktighet, kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
Omfattning: Heltid/deltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Ansökan Låter det här som nästa steg för dig?
Vi gör löpande urval - så vänta inte med din ansökan. Klicka på "Skicka ansökan" och fyll i dina uppgifter redan idag.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team på Aleris Rehab Station Frösundavik! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Frösundaviks allé 4 (visa karta
)
169 89 SOLNA Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9884842