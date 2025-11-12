Sjuksköterska med hjärta för omsorg
Hej! Jag som är enhetschef i hemsjukvårdsområde Centrum 1-2 heter Patricie och jag leder ett fantastiskt gäng sjuksköterskor. Nu söker jag dig som är trygg i din roll, gillar att jobba självständigt och vill göra verklig skillnad för de vi finns till för! Jag ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Hemsjukvårdsområde Centrum 1-2 utgår ifrån lokaler på Jönköpingsgatan 25 och Malmögatan 25A i centrala Helsingborg.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett lösningsfokuserat gäng som alltid har patienten i centrum. Vi stöttar varandra, delar kunskap och har kul på jobbet!
Som sjuksköterska hos oss får du ett fritt och varierat arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag. Du bedömer, planerar och genomför insatser i nära samarbete med kollegor och andra professioner. Du handleder omvårdnadspersonal och är en viktig del i teamet.
Du behöver vara legitimerad sjuksköterska och trygg i din yrkesroll. Har du erfarenhet från kommunal verksamhet eller hemsjukvård? Perfekt!
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Det viktigaste för oss är att du är nyfiken, lösningsfokuserad och trivs med att jobba självständigt.
Jag hoppas att jag med den här korta beskrivningen har väckt ditt intresse för tjänsten. Vill du veta mer eller kanske till och med komma och besöka oss? Tveka inte att höra av dig till mig! Du hittar mina kontaktuppgifter i annonsen.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Ingångslönen för en nyexaminerad sjuksköterska är 34 500. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuden månadslön baseras på bland annat utbildning, erfarenhet och kompetens.
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Enhetschef HSL Centrum 1-2
Patricie Lhota Pommer patricie.pommer@helsingborg.se 0722-28 16 11
