Sjuksköterska med gruppchefsuppdrag till Kry vårdcentraler i Bromölla

Om verksamheten
I Bromölla har Kry två vårdcentraler, Kry Storgatan och Kry Årup, med totalt cirka 60 medarbetare och cirka 12 000 listade patienter. Vårdcentralerna leds idag av samma verksamhetschef som till sin hjälp har medicinska rådgivare, gruppchefer samt chefsstöd. Vårdcentralerna erbjuder en omväxlande miljö där vårdpersonalen möter och rådgör många patienter. Vårdcentralerna kännetecknas av ett modernt arbetssätt, nytänkande och patientcentrerad vård.
Om rollen
Vill du kombinera din kliniska kompetens med ett utvecklande chefsuppdrag? Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska till ett kombinerat uppdrag:
Gruppchef för sjuksköterskor
Aktiv roll i patientarbetet inom primärvården
Vi erbjuder en arbetsmiljö där du får möjlighet att påverka, utveckla och bidra till hög kvalitet i vården
Leda och stötta sjuksköterskegruppen i det dagliga arbetet.
Delta aktivt i patientmottagning och vårdinsatser.
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt.
Samverka med andra yrkesgrupper inom vårdcentralen.
Kvalifikationer & egenskaper
Legitimerad sjuksköterska, gärna med vidareutbildning.
Erfarenhet inom svensk primärvård är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är professionell i ditt bemötande och värnar om att sätta patienten först.
Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter.
Har tidigare haft en ledande roll eller chefsuppdrag.
Är trygg i din yrkesroll och har god förmåga att inspirera och engagera.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information
Tillträde och omfattning: Enligt överenskommelse. Anställning: Tillsvidare, med inledande sex månaders provanställning. Arbetstider: Vardagar, dagtid. Plats: Bromölla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta verksamhetschefen, anna.wigenstorp@kry.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida. Ersättning
