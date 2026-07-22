Sjuksköterska med forskningsuppdrag till Infektionsmottagning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-07-22
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus (Sus) har verksamhet i både Lund och Malmö, med ansvar för patienter med infektionssjukdomar och immunbristsjukdomar. I Lund finns en avdelning och i Malmö finns två avdelningar. Mottagnings- och sprututbytesverksamhet finns både i Lund och Malmö samt administrativ enhet.
På mottagningarna bedrivs även forskning som kan vara initierad både från företag och av medarbetare inom verksamhetsområdet. Infektionsmottagningen i Malmö söker nu en forskningssjuksköterska för både tjänstgöring på forskningsenheten och mottagningen. Det finns redan nu en sjuksköterska med forskningsuppdrag på mottagningen så man är inte ensam utan har en kollega även i forskningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska med forskningsuppdrag förväntas du ta det övergripande ansvaret för de studier som bedrivs på sektionen vilket innefattar både kliniska prövningar och forskningsstudier. Du kommer att planera och prioritera tillsammans med ansvarig läkare och se till att logostiken fungerar. Du kommer att samarbeta med läkemedelsföretag, med läkare och forskare på kliniken och med studenter samt självständigt planera, boka och utföra arbete/mottagningsverksamhet utefter de olika studiernas protokoll. I arbetsuppgifterna ingår även provtagning, läkemedelshantering, provpreparation på laboratorium och att hantera externa dataprogram som är specifika för de kliniska studierna. Till arbetet tillkommer även vissa administrativa sysslor kring exv. Biobank och möten med läkemedelsföretag. Du har ansvar för ekonomihantering och fakturering av ersättning i samband med kliniska studier. Du kommer att vara spindeln i nätet och betraktas som en mycket viktig person för hela forskningen på verksamhetsområdet.
På mottagningen består arbetsuppgifterna av sjuksköterskeledd mottagning för olika diagnosgrupper och telefonrådgivning. Det förekommer både tidsbestämda och viss akut mottagning för vuxna. Här träffar du bland annat patienter med hepatit, HIV, tuberkulos, MRSA, tropiska infektioner och inte minst akuta infektionssjukdomar såsom Covid-19, sepsis, pneumoni och influensa. Arbetsfördelningen mellan forsknings och mottagningsarbetet fördelas efter behov.
Tjänsten avser en kombinationstjänst med helgtjänstgöring på en av våra infektionsavdelningar i Malmö.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska på motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare har du goda kunskaper i engelska eftersom en del av instruktionerna och materialet i studierna är på engelska. Vi ser gärna att du har några års arbetslivserfarenhet och/-eller vidareutbildning som forskningssköterska, exempelvis genomförd och godkänd GCP utbildning.
Vi lägger stor vikt vid att du har god samarbetsförmåga, stor flexibilitet, noggrannhet, kan hantera arbetssituationer med integritet och gott omdöme, ha förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter även då arbetsbelastningen ökar, kunna arbeta självständigt och är kreativ. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Vi söker dig med ett genuint intresse för människor, med blicken mot framtiden och som ständigt har patienten i fokus. Du ska vara trygg i din yrkesroll och kunna bidra till ett bra arbetsklimat.
Tycker du att detta verkar spännande, utvecklande och vill arbeta i en välfungerande arbetsgrupp, då är du välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Karolin Fällman Brandel, Enhetschef 040-331917 Jobbnummer
10009429