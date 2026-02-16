Sjuksköterska med finska språkkunskaper - heltid eller deltid
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
, Norrköping
"Jag sökte rollen som sjuksköterska på OneLab för att få vara med och identifiera risker för ohälsa i tid. Här får jag dagligen stötta medarbetare till en bättre hälsa, och att arbeta preventivt är otroligt givande. Utöver det är vi ett peppigt team med mycket glädje, vi stöttar och finns där för varandra."
• Julia Hendler, legitimerad sjuksköterska på OneLab
DITT SPÄNNANDE UPPDRAG HOS OSS
Som sjuksköterska på OneLab är du en nyckelperson i vårt arbete med att främja hållbar hälsa på arbetsplatser - både fysiskt och digitalt. Du utför hälsoundersökningar ute hos våra företagskunder och följer upp med rådgivande samtal via video. Vi söker dig som behärskar både svenska, engelska och finska, då vissa av våra kunder är baserade i Finland.
Ditt arbete tar dig ut på resor i hela Sverige och Norden, med Stockholm som utgångspunkt, och när du inte är ute hos våra kunder är vårt kontor i centrala Stockholm din arbetsplats. Vi arbetar dagtid, måndag-fredag.
Utgångspunkt: Stockholm
Resor: Varannan vecka inom Stockholm, varannan vecka till övriga Sverige eller Norden (övernattningar förekommer)
Omfattning: Heltid eller deltid - vi är öppna för båda
I korthet kommer du att bland annat;
Genomföra hälsoundersökningar hos våra kunder för deras medarbetare. Här kan du läsa mer om hur våra hälsoundersökningar går till.
Följa upp resultat i rådgivande samtal via video - här gör du skillnad på riktigt!
Samarbeta med kollegor för att planera och genomföra hälsoundersökningar.
Förutom sjukskötersketeamet kommer du få möjligheten att arbeta nära härliga kollegor inom andra kompetensområden, exempelvis Customer Success, Tech och Sales!
VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG
Positivt arbetsklimat med fantastiska kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Kompetensutveckling med regelbundna utbildningar och workshops.
Delta i en spännande resa med ett passionerat företag som förändrar företagshälsovård och hälsa.
VI SÖKER DIG SOM
• Är legitimerad sjuksköterska med minst ett års klinisk erfarenhet
• Har B-körkort och möjlighet att resa i tjänsten
• Talar och skriver obehindrat på både svenska, engelska och finska
• Har ett genuint intresse för förebyggande hälsa och ett professionellt bemötande
Meriterande är erfarenhet av rådgivande samtal, ASIH, akutsjukvård och MI-metodik. Även utbildning eller intresse inom hälsocoachning, kost eller hälsopedagogik är ett plus.
ÖVRIG INFORMATION
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Utgångspunkt i Stockholm, resor förekommer
Omfattning: Heltid eller deltid
Lön: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka in CV eller LinkedIn-profil samt svara på några korta frågor via ansökningsformuläret
Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag (övernattningar förekommer)
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
