Sjuksköterska med extra intresse för våra äldre? Välkommen till oss!
Region Kronoberg, Sjukhusvård / Sjuksköterskejobb / Växjö Visa alla sjuksköterskejobb i Växjö
2026-01-30
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Sjukhusvård i Växjö
, Alvesta
, Lessebo
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Hos oss på avdelning 13 vårdas äldre multisjuka patienter med ortopediska besvär. De flesta har komplexa problem och funktionsnedsättningar, där en specialistkunskap för vård av äldre samt multidisciplinärt arbetssätt är avgörande för diagnostik och behandling.
Vårt arbete inom kliniken utgår inte från en diagnos utan vi ser till helheten hos patienten. Vi försöker på olika sätt bidra till att patienten kan bevara så många av sina funktioner som möjligt.
Vi arbetar i team och har en helhetssyn, i syfte att möta den äldre patientens specifika behov. Teamen består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, apotekare och sekreterare.
Samtliga yrkeskategorier gör en bedömning av patientens tillstånd och en sammanställning görs på teamkonferensen, där en individuell plan upprättas. Det finns ett nära samarbete med kommuner och primärvård, för att patienten ska omhändertas på rätt vårdnivå.
Vi vill utveckla geriatriken och söker dig som har ett extra intresse för att vårda våra äldre. I det arbetet vill vi ta vara på dina idéer och tankar för att driva arbetet framåt.Publiceringsdatum2026-01-30Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska har du en viktig roll där du många gånger fungerar som samordnare i kontakten med anhöriga, andra enheter, kommunen m fl. I arbetet ingår även att kunna bedöma och utföra, såväl allmän, som specifik omvårdnad runt hälsoproblemet.
Du kommer att vara en del en trivsam arbetsgrupp med ett öppet klimat och många erfarna kollegor.
Sjuksköterskestudenter enligt ULVE-modellen är en del av avdelningen. Vi ser gärna att du har ett intresse för handledning av studenter.
Vi erbjuder dig en trygg introduktion som är anpassad efter dina behov.
Om du är nyexaminerad sjuksköterska kommer du att ingå i Region Kronobergs kliniska utvecklingsprogram som sträcker sig över 2 år. Möjligheter till betald utbildning till specialistsjuksköterska finns också.
När du jobbar rotationstjänstgöring (både dag- och nattpass), får arbetstidsförkortning: ett nattindex på 1,4 vilket innebär att en timme på natten räknas som 1,4 arbetade timmar. Arbetar du på obekväm arbetstid (OB) får du en extra bonus motsvarande din ordinarie ersättning multiplicerad med 0,6.
Du lägger själv ditt schema utifrån verksamhetens behov och din egen kompetensutveckling.
Rotationstjänstgöring och årsarbetstid tillämpas. Möjlighet till nattjänstgöring finns.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska och är intresserad av att vårda äldre.
Tidigare erfarenhet är meriterande. Bifoga intyg som styrker att du har legitimation.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 49/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Kristin Danielsson 0470-58 76 72 Jobbnummer
9713339