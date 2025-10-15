Sjuksköterska med erfarenhet av neurologisk öppenvårdsmottagning
2025-10-15
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet från neurologisk öppenvårdsmottagning. Har du dessutom fördjupad kunskap inom Parkinsons sjukdom eller neuropatiska smärttillstånd, samt utbildning i motiverande samtal (MI), ser vi det som meriterande.
Du är lyhörd för patientens behov och har samtidigt en tydlig förståelse för verksamhetens uppdrag och mål. Ett professionellt och varmt bemötande, både mot patienter och kollegor är en självklarhet för dig.
Vi tror att du trivs med att arbeta patientnära och självständigt, samtidigt som du har mycket god samarbetsförmåga över professionsgränser. Personlig lämplighet och engagemang väger tungt i vår bedömning.
Eftersom vår verksamhet är nyöppnad och under utveckling är det särskilt viktigt att du har intresse och förmåga att bidra till förbättringsarbete och utvecklingen av både patientarbetet och mottagningen som helhet.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med minst tre års erfarenhet av neurologisk öppenvårdsmottagning.
Meriterande med fördjupad kunskap om Parkinsons sjukdom och neuropatisk smärta samt utbildning i motiverande samtal (MI).
God kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Bragée neurologmottagning har du en central roll i vårt nya team, där dina idéer och ditt nytänkande kan göra skillnad. Du kommer vara delaktig i mottagningens utveckling och arbeta nära vår neurologiska rehabilitering som finns i samma lokaler.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Mottagningsarbete både fysiskt och digitalt.
Att ge trygg, empatisk och evidensbaserad vård.
Nära samarbete med läkare och övrig vårdpersonal för att säkerställa en helhetssyn på patientens behov.Om företaget
Bragée Kliniker består av flera enheter, där neurologmottagningen och neurologisk rehabilitering är de senaste tillskotten. Vi har funnits sedan 2014 och har idag cirka 35 anställda. Våra lokaler ligger centralt i Garnisonen på Karlavägen 100. Vi är en kompetensstark och inkluderande arbetsplats som värdesätter tvärprofessionellt samarbete.
Läs gärna mer om oss på www.bragee.se
välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: jobb@bragee.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bragee Medect AB
(org.nr 556582-4322)
Karlavägen 100 (visa karta
)
115 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Bragée Kliniker Jobbnummer
9557074