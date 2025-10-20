Sjuksköterska med erfarenhet av estetiska injektioner sökes
2025-10-20
Om uppdraget
Dedicare söker dig som är allmänsjuksköterska med erfarenhet av att ge estetiska injektioner till privat kund i centrala sthlm.
Vi söker dig som är intresserad av att jobba dagtid 1 - 2 dagar i veckan.
Vi erbjuder dig en förmånlig ersättning, rekryteringsbonus, reseersättning, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension enligt ITP-planen. Du kommer att ha nära kontakt med din Konsultchef som erbjuder dig ett tryggt och nära samarbete före, under och efter uppdraget. Du kan själv välja om du vill vara anställd eller arbeta som underkonsult.
Vill du veta mer om uppdraget? Kontakta mig!
Sjuksköterskeexamen med minst 3 års yrkeserfarenhet.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Arbetat med estetiska injektioner (Botox)
