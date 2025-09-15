Sjuksköterska med erfarenhet av barnsjukvård till Specialistmottagning
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-09-15
Vi söker dig som har erfarenhet inom barn- och ungdomsmedicin för ett utvecklande och stimulerande arbete på vår trevliga mottagning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
möjligheten att bli en del av ett härligt team med unik spetskompetens där vår gemensamma arbetsmiljö är mycket viktig för oss
omväxlande arbetsuppgifter inom högspecialiserad vård med patienten i ständigt fokus, du kommer vara en viktig del i det vårdteam som finns runt patienten
ett jobb i en miljö där helhetssyn och teamarbete är viktiga ledord för oss
ett individuellt introduktionsprogram, samt inskolning anpassat till verksamheten och dina tidigare erfarenheter.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Specialistmottagningen för Barn och Unga, Liljeholmen, är en del av Astrid Lindgrens barnsjukhus, (ALB). Mottagningen är belägen i fina lokaler högst upp i Vårdhuset, Liljeholmsgallerian. Liljeholmen är en knutpunkt och det är lätt att ta sig hit.
Mottagningen tar bland annat emot barn och ungdomar med svårare astma/allergier, mag-tarmsjukdom, neuropsykiatriska funktionshinder, skallavvikelser och spädbarn som exponerats för läkemedel via amning. Vi har också flera andra specialområden där vi är enda vårdgivaren i regionen. Rikscentrum barnobesitas hör till mottagningen och tar emot patienter med svår obesitas.
På mottagningen har vi ett tvärprofessionellt fokus vid omhändertagandet av patienten. Helhetssyn och teamarbete är viktiga ledord för oss. Förutom 6 specialistsjuksköterskor, 2 undersköterskor och ca 10 barnläkare (bemannar 5 tjänster) arbetar här även dietister, psykologer, fysioterapeuter, kurator och sekreterare. Då vi är en del av Karolinska Universitetssjukhuset bedriver vi utbildning av läkare, sjuksköterskor och studenter inom övriga hälsoproffesioner och handledning av dessa är en del av arbetet.
Mottagningens sjuksköterskor har olika inriktningar och egna mottagningar motsvarande ca 30--40% av tjänsten. Övrig tid tillägnas sedvanligt mottagningsarbete med bland annat telefonrådgivning och provtagningar. Vi söker nu särskilt dig som är intresserad av att arbeta med barn och unga med frågor som IBS, förstoppning och ätovilja.
Tjänsten är ett vikariat fram till våren 2027. Arbetstiden är förlagd till vardagar mellan kl. 08:00-16:30.
Vi söker dig som
är ansvarstagande, ser till att ta ansvar för uppgiften och att den blir utförd
har en positiv inställning i både med- och motgång och bidrar till att gruppen och individerna inom den mår bra
är drivande, kan ta initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
har god samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor. Du har en god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom vården.
Meriterande:
Erfarenhet att arbeta på mottagning
Erfarenhet att arbeta med barn och unga med magproblem eller ätovilja.
Om rekryteringsprocessen
Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer om tjänsten!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Barn- Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Till Tema Barn - Astrid Lindgrens Barnsjukhus kommer neonatala barn och svårt sjuka barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd, från hela landet.https://www.karolinska.se/for-patienter/astrid-lindgrens-barnsjukhus/jobba-pa-astrid-lindgrens-barnsjukhus2/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Specialistmottagning Barn och Unga Liljeholmen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Kontakt
Sara Leeb, Sektionschef sara.leeb@regionstockholm.se08-12385265 Jobbnummer
9509161