Sjuksköterska med engagemang för dermatologi och estetiska behandlingar
Hudläkarna i Linköping AB / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2025-10-08
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudläkarna i Linköping AB i Linköping
Hudläkarna i Linköping är en privat hudmottagning etablerad 1994 med trevliga och funktionella lokaler på Ågatan 35, mitt i Linköping. Vi tar emot patienter från Region Östergötland via samverkansavtal, försäkringsbolag samt privata patienter.
På mottagningen erbjuder vi även medicinska och estetiska behandlingar som kemisk peeling, kryolypolys (fettrysning), IPL och laserbehandlingar samt försäljning av hudvårdsprodukter. Mer information finns på hudlakarna.se
Vi söker nu en sjuksköterska med engagemang för estetiska behandlingar
Hos oss jobbar du brett med både sjukvård och kvalificerad estetisk hudvård. Inom vår sjukvårdsverksamhet jobbar du med alla på en mindre klinik förekommande arbetsuppgifter, ta emot patienter, administrativt arbete, assistera doktorn vid operationer, ta prover och beställa varor. Beroende på erfarenhet kan du också ha viss egen mottagning.
Vår estetiska verksamhet omfattar laser och IPL-behandlingar, kemisk peeling, kryolypolysbehandling samt rådgivning och försäljning av medicinska hudvårdsprodukter. Vi har också en plastikkirurg kopplad till kliniken, Du är intresserad av estetik och tycker om att ständigt utveckla dina kunskaper inom området. För att vara framgångsrik i detta arbete vill vi att du har ett brinnande intresse för hudvård, att du ser försäljning som en service till kunden och att försäljning kommer naturligt. Du fokuserar på långsiktiga kundrelationer, har ett eget driv och arbetar noggrant och effektivt. Vi arbetar med kontinuerlig vidareutbildning och har tät kontakt med våra leverantörer inom den estetiska verksamheten.
Vi värdesätter om du har erfarenhet av att arbeta med webb och sociala medier ur ett professionellt perspektiv då vi vill intensifiera vårt arbete med dessa kanaler.
Vi är en liten arbetsplats och du ska därför trivas att jobba i en liten grupp men också kunna arbeta självständigt. På Hudläkarna erbjuder vi vård i toppklass med patienten i centrum och det är viktigt att du delar vår ambition att alltid ge patienten en förstklassig behandling och ett utmärkt bemötande.
Anställningen är på heltid med reducerad tid efter överenskommelse. Tillträde efter överenskommelse. Publiceringsdatum2025-10-08Kompetenser
Sjuksköterskeutbildning
Engagemang för estetiska behandlingar och hudvårdsprodukter
Erfarenhet av injektioner och provtagning
Meriterande
Erfarenhet av arbete med hudsjukdomar och kirurgi
Hudterapeututbildning
Erfarenhet av försäljning
Professionellt arbete med webb och sociala medier
Att ha arbetat på mottagning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: hudlakarna@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudläkarna i Linköping AB
(org.nr 556494-2679)
Ågatan 35 (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Jobbnummer
9547770