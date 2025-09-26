Sjuksköterska med driv? Välkommen till IMA en roterande tjänst
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-09-26
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Sjuksköterska med driv? Välkommen till IMA en roterande tjänst med utveckling i fokus!
Vill du ta nästa steg i din karriär som sjuksköterska och samtidigt få möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö? Hos oss kombineras avancerad vård med stark teamkänsla - och du får en roterande tjänst mellan intermediärvårdsavdelningen (IMA), intensivvårdsavdelningen (IVA) och uppvakningsavdelningen (UVA) på NÄL och Uddevalla sjukhus.
Vad du får hos oss
Bred erfarenhet genom rotation mellan tre högspecialiserade enheter - perfekt för dig som vill hitta din nisch eller bygga en stark grund inom akutvård
Strukturerad och individanpassad introduktion med stöd från erfarna kollegor
Kontinuerlig kompetensutveckling - HLR-utbildningar, simuleringar, föreläsningar och mycket mer
Ett engagerat team där samarbete, trygghet och lärande står i centrum
Flexibla arbetstider med dag-, kvälls- och helgpass
Våra enheter
IMA: En brygga mellan intensivvård och vårdavdelning. Du följer patienten genom kritiska skeden och bidrar till stabilisering och återhämtning.
IVA: Här vårdar vi patienter med akuta och komplexa tillstånd. Du arbetar nära läkare, undersköterskor och andra sjuksköterskor i ett högt tempo där varje insats räknas.
UVA: Postoperativ omvårdnad med fokus på trygghet och snabb bedömning. Du är med när patienten vaknar - och ser till att det sker säkert och lugnt.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska - kanske ny i yrket, kanske med några års erfarenhet. Du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i en miljö där du får använda din kompetens fullt ut. Erfarenhet från akutsjukvård är meriterande, men viktigast är din vilja att lära och bidra.
Din framtid börjar här
Hos oss får du vara med och påverka - både patientens vårdresa och din egen utveckling. Vi tror på att bygga starka team där varje medlem är viktig. Oavsett om du är i början av din karriär eller söker nya utmaningar, finns plats för dig här.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Publiceringsdatum2025-09-26Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Omr II, AnOpIVA, Sektion IVA/IMA/UVA, NÄL Kontakt
Sofia Berglund, Teamledare 010–4351359 Jobbnummer
9527466