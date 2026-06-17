Sjuksköterska med driftansvar Kattens Läkargrupp Trelleborg
Prima Vård Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Trelleborg Visa alla sjuksköterskejobb i Trelleborg
2026-06-17
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Sjuksköterska sökes till Kattens Läkargrupp – vårdcentralen med stort hjärta och stark sammanhållning!
Hos oss på Kattens Läkargrupp i Trelleborg är arbetsglädje, samarbete och omtanke mer än bara fina ord – det är en självklar del av vardagen. Vi är en etablerad vårdcentral där alla känner varandra, hjälps åt och där det är nära både till skratt och stöd.
Nu söker vi en sjuksköterska som vill bli en del av vår resa framåt. Hos oss blir du en viktig del i ett tvärprofessionellt team bestående av distriktsläkare, ST-läkare, underläkare, fysioterapeuter, kurator/samtalsterapeut, distrikts- och sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringskoordinator, arbetsterapeut och medicinska sekreterare – alla med samma ambition: att vara vårdcentralen med stort hjärta.
Din roll hos oss:
I rollen somdriftansvarig sjuksköterska har du, tillsammans med verksamhetschefen, ett övergripande ansvar för den dagliga driften. Uppdraget omfattar cirka 10–20 % av din tjänst.
Som driftansvarig arbetar du bland annat med:
Övergripande ansvar för det dagliga patientflödet
Administrativt arbete i TeleQ
Schemaläggning och bemanningsplanering för sjuksköterskor
Utöver detta arbetar du kliniskt som sjuksköterska med:
Telefonrådgivning
Triagering
Mottagningsarbete
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet från primärvård
Arbetar strukturerat och har god förmåga att prioritera
Trivs med att ta ansvar och har intresse för samordning och verksamhetsutveckling
Meriterande för tjänsten:
Erfarenhet av TeleQ
Kompetens inom astma/KOL, rökavvänjning eller liknande
Vi söker dig som naturligt arbetar utifrån våra värdeord: empatisk, engagerad och kompetent. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, har ett gott bemötande och sätter alltid patienten i fokus – oavsett om mötet sker via telefon eller på mottagningen.Teamarbete är en självklar del av vår vardag. Genom tydlig teamindelning skapar vi struktur och trygghet, samtidigt som dagliga tvärprofessionella avstämningar ger utrymme för samarbete, dialog och gemensamma beslut kring patientens vård. Minst lika viktigt för oss är att du vill bidra till ett positivt, öppet och prestigelöst arbetsklimat.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast som diskuteras med rätt kandidat.
Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Stephanie Rasmusson stephanie.rasmusson@primavard.se
Vi ser verkligen fram emot att höra ifrån dig!
Vi undanber oss vänligen all kontakt med rekryterings- och bemanningsbolag.
Mottagning
Kattens Läkargrupp är en vårdcentral med cirka 8500 listade.
Vi är en medelstor vårdcentral i västra Trelleborg med goda kommunikationsmöjligheter och bra parkering. Kattens Hälsocenter är centralt belägen cirka 10 minuters promenad från vårdcentralen, och samarbetar nära med Valens Hälsocenter.
Vi har som målsättningen att erbjuda en hög tillgänglighet och god kontinuitet, vilket leder till den bästa vårdkvalitén.Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699), https://primavard.se
Västergatan 14B (visa karta
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231 64 TRELLEBORG Arbetsplats
Kattens Läkargrupp Jobbnummer
9967919