Sjuksköterska med diabeteskompetens till Gottsunda vårdcentral
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-23
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Gottsunda vårdcentral
Sjuksköterska med diabeteskompetens!
Vi söker sjuksköterska med diabeteskompetens till oss på Gottsunda vårdcentral. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% med tillträde snarast 15 augusti eller enligt överenskommelse.
Hos oss satsar vi på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor.
Ditt uppdrag
I arbetet som diabetessjuksköterska ingår egen mottagning med undervisning för patienter om diabetes och egenvård, information om diabeteshjälpmedel och telefonrådgivning, tidsbokning och hantering av ärenden via E-tjänster. Du arbetar självständigt och är en central del i vårt diabetesteam bestående av distriktsläkare, dietist och fysioterapeut.
Du arbetar evidensbaserat med att hjälpa, behandla och ge råd till patienterna. Utöver arbetet på diabetesmottagningen kommer du även arbeta med mottagningsarbete på vårdcentralen samt 1177 direkt vid behov.
Din kompetens
Vi söker dig som är specialistsjuksköterska med inriktning mot diabetesvård eller legitimerad sjuksköterska med kompetens inom diabetes. Det är meriterande med tidigare arbete med diabetespatienter. För arbetet krävs att du är flexibel i ditt arbetssätt, tycker om att ta helhetsansvar och har en stor vilja att ständigt utveckla verksamheten med patienten i fokus. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Gottsunda vårdcentral tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa och finns i nybyggda lokaler i Gottsunda centrum, i sydvästra delen av Uppsala. Vi har cirka 14 000 listade patienter och ungefär 70 medarbetare. Vår verksamhet är bred och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade; husläkarmottagning, SÄBO, BVC, MVC, Familjecentral och Ungdomsmottagning.
Många av våra patienter kommer från andra länder och andra kulturer, vilket vi tycker gör arbetet hos oss extra omväxlande och intressant. Vårdcentralen värderar tillgänglighet, långsiktighet och kontinuitet. Vi har ett gott samarbete professionerna mellan och hjälps åt i vardagen med stort och smått. Hos oss blir du välkomnad till en arbetsplats med värme, omtanke och arbetsstolthet.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta gruppchef Anna-Lovisa Bernström på telefon: 018-611 78 10 alternativt e-post: anna-lovisa.l.bernstrom@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via Region Uppsalas växel på telefon: 018-611 00 00.Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga CV, kopia på din legitimation och övriga intyg som styrker din kompetens och erfarenhet. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH195/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9974630