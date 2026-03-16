Sjuksköterska med ambitioner till Pre- och Postop i Huddinge
Har du kompetens och intresse att arbeta inom avancerad pre- och postoperativ vård? Vill du fortsätta att utvecklas som specialistsjuksköterska eller grundutbildad sjuksköterska i en högspecialiserad miljö? Välkommen att söka till oss!
Du erbjuds
ett individuellt anpassat introduktionsprogram
kompetensutvecklingsplan kopplat till sjukhusets kompetensstege för sjuksköterskor
att bli en del av ett välkomnande team där vi värdesätter dig som individ
arbeta med högkvalitativ och innovativ vård med en stark koppling till forskning och utbildning
uppmuntran att studera med betald utbildning till specialistsjuksköterska med inriktning lämpad för pre- och postop.
Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder!
Vi är en del av funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård (PMI) och utför avancerad pre- och postoperativ optimering av patienter. Våra patienters vårdtid varierar mellan en timme upp till ett dygn, vilket innebär att arbetet som sjuksköterska hos oss är väldigt varierande.
Som specialistsjuksköterska eller grundutbildad sjuksköterska hos oss kommer du att få arbeta med högspecialiserad och avancerad postoperativ vård vilket kan innebära övervakning och eventuella åtgärder av vitalparametrar, mobilisering och smärtbehandling etc. Preoperativa förberedelser och behandling inför olika typer av kirurgi förekommer också.
Du kommer i kontakt med varierande patientgrupper då Karolinska Universitetssjukhusets olika teman utför kirurgi inom flera specialiteter som till exempel transplantation av lever, pankreas och njurar. Hos oss är arbetsuppgifterna och arbetstempot mycket omväxlande, vilket ger dig en fördjupad och bred kompetens inom ett flertal områden.
Vi är en dygnet runt verksamhet där vi har ett högre flöde under eftermiddag/kväll. För att möta upp behovet har vi också ett flertal mellanturer utöver ordinarie arbetstider.
Vi söker dig som
är trygg, stabil och har god självinsikt
har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter
planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt
är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard
arbetar bra med andra människor.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet av akutsjukvård eller kirurgisk vård
Meriterande:
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom akutsjukvård, kirurgisk omvårdnad, anestesi, intensivvård eller annan likvärdig specialistutbildning
Tidigare erfarenhet av pre- och postoperativ vård
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig samt berätta mer om hur vi kan bidra till din fortsatta utveckling som sjuksköterska.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård
Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård är sjukhusets samlade resurs för anestesi, operation, pre- och postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. Vi ansvarar också för tryckkammare (HBO), högspecialiserad smärtvård och de steriltekniska enheterna. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/Funktion-Perioperativ-Medicin-och-Intensivvard/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1773".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Postoperativa avdelningen, Huddinge
Anne Birkeland 08-12383055
9798310