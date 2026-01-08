Sjuksköterska Mag-tarmmottagningen Falu lasarett
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du intresserad att arbeta i en spännande verksamhet? Hos oss finns möjligheten att kombinera omvårdnad med att assistera vid avancerade undersökningar.
Mag-tarmmottagningens team består av ca 35 medarbetare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare som tillsammans ansvarar för den specialiserade vården av mag-tarm- och leversjukdomar i mellersta Dalarna. En stor del av vårt arbete är att utföra endoskopiundersökningar, men vi bedriver också dagsjukvård samt läkar- och sjuksköterskemottagning. Mottagningen är öppen dagtid måndag-fredag.
Sjuksköterska Mag-tarmmottagningen Falu lasarettPubliceringsdatum2026-01-08Dina arbetsuppgifter
Sjuksköterskan roterar mellan mottagning och endoskopi. På mottagningen arbetar du med telefonrådgivning och 1177, bokar och kallar patienter samt ger läkemedelsbehandlingar. Du ingår i en eller flera ansvarsgrupper samt har möjlighet till egen mottagning utifrån behov.
På endoskopin ansvarar du för förberedelser inför undersökningar, information, omvårdnad, läkemedelshantering samt övervakning under och efter undersökningar. Du kommer även inskolas till att assistera läkaren vid endoskopiska undersökningar och behandlingar. Om du gillar blandningen av det akuta och det planerade, så kan vi erbjuda dig ett stimulerande och omväxlande arbete där du är med och utvecklar vårt framtida arbete.
I tjänsten ingår att rotera till vårdavdelning 22 t ex var 3.e helg, intervallet kan diskuteras. Avdelning 22 har fram för allt patienter med tarm- och leversjukdomar, blodsjukdomar och lungsjukdomar.
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet av gastroenterologi.Dina personliga egenskaper
Du ska kunna anpassa dig till varierande situationer och trivas i en föränderlig miljö där patienten alltid kommer först. Ett intresse för medicinteknisk utrustning är en fördel. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
