Sjuksköterska Mag- tarm- och levermottagningen, USÖ
2026-02-06
Vill du arbeta inom ett spännande och utvecklande område. Nu finns chansen att komma och arbeta hos oss på Mag- tarm- och levermottagningen!
Vår arbetsgrupp består av ett kompetent team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor samt dietist och kurator. Stämningen är positiv och vi har en stark gemenskap där alla är en viktig del av teamet. Hos oss är patienten i fokus och ett genuint intresse för ständiga förbättringar ser vi som en självklarhet! För att driva utvecklingen framåt inom området är forskning och utbildning en naturlig del av vår verksamhet. Vi har även ett nära samarbete med endoskopimottagningen.
Vi söker nu en sjuksköterska som vill bli en del av vårt kompetenta team med inriktning mot inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Vi erbjuder dig:
Ett tryggt och stöttande team med individuell introduktion.
Ett varierat och stimulerande arbete där du får använda och utveckla din kompetens.
Möjlighet att fördjupa dig med kurser inom IBD och hepatologi.
Samarbete med olika professioner såsom läkare, undersköterska, forskningssjuksköterskor och dietist.
Verksamhetsområde medicin är ett av universitetssjukhusets största och är organisatoriskt uppdelad i fem sektioner; endokrinologi och diabetes, gastroenterologi, hematologi, nefrologi, samt allmän internmedicin. Här vårdas patienter med bland annat diabetes, mag-/tarmsjukdomar, blodsjukdomar, njursjukdomar, samt patienter som behöver akut internmedicinsk vård, ofta äldre och multisjuka patienter. Varje sektion har en öppenvårdsmottagning. Här finns också tre vårdavdelningar för inlagda patienter.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har ca 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Här på Mag-tarm- och levermottagningen följer vi, och behandlar, patienter med olika gastroenterologiska och hepatologiska sjukdomar, inklusive levertransplanterade patienter. Mottagningen består av en mottagningsenhet och en behandlingsenhet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Egen sjuksköterskeledd mottagning för IBD-patienter.
Ge infusioner och injektioner vid vår behandlingsenhet.
Telefonrådgivning till patienter och andra vårdenheter.
Hantera patientärenden via 1177.
Aktivt deltagande i verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
Legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet.
Självständig, flexibel och trygg i din profession. Har ett tydligt patientfokus och gott bemötande.
Positiv och ansvarstagande med god samarbetsförmåga.
Uppskattar ett varierande tempo och ser det som stimulerande.
Kvalifikationer

Vi söker dig som är:
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Ersättning

Månadslön
