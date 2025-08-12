Sjuksköterska Lofsdalens läkarmottagning säsongen 25/26
Lofsdalens Läkarmottagning behöver för kommande vintersäsong en självgående och motiverad leg. sjuksköterska, som önskar att arbeta med akutsjukvård & glesbygdsmedicin! Är du den vi letar efter?
Lofsdalens Läkarmottagningen bedrivs i Region Jämtland Härjedalens regi och är en filial till Svegs hälsocentral. Läkarmottagningen är öppen under vintersäsong med start v.51 2025, säsongsavslutning v.16 2026 och är bemannad med en sjuksköterska och en läkare. Filialen är belägen vid skidområdet vid skidanläggningen i Lofsdalen. Du kan med andra ord, ställa dig på ett par skidor direkt efter ett arbetspass eller ta en uppfriskande promenad i Lofsdalens vackra naturområde.
I Region Jämtland Härjedalen är livskvaliteten i fokus, här är den storslagna naturen alltid nära. Här bor du trivsamt och kan fylla din fritid med upplevelser. Vi erbjuder en möjlighet till att utvecklas inom glesbygdsmedicin samt fina områden att arbeta i. Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att tillsammans med ansvarig läkare ansvara för mottagningsverksamheten vid filialen och att samarbeta med tjänstgörande läkare. Som sjuksköterska är du en nyckelperson i verksamheten och har i uppgift att göra en första medicinsk bedömning (enligt RETTS triage), första omhändertagande samt bedöma och prioritera vårdbehov. Här får du träffa en bredd av patienter gällande ålder och åkommor, allt ifrån lättare infektioner till trauman. Du har även ett gott samarbete med anläggningens skidpatrull samt områdets ambulanspersonal.
Som sjuksköterska är din roll också att introducera och underlätta för läkarna kring dokumentation i journalsystemet Cosmic samt att ansvara för kassa och beställning av materiel.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård och/eller är specialistutbildad inom ambulanssjukvård.
Vi ser att du är självgående, trygg och trivs i din yrkesroll. Du är ansvarstagande, flexibel och drivkraftig.
B-körkort är ett krav. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C269769". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Lofsdalens läkarmottagning Kontakt
Leg läkare
Jonas Hasselroth jonas.hasselroth@regionjh.se Jobbnummer
9454639