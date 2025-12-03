Sjuksköterska / Larmoperatör till Sjukvårdens Larmcentral
Region Västmanland / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2025-12-03
Vill du ha ett betydelsefullt jobb? Är du lyhörd, lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut?
Vi söker sjuksköterskor till Sjukvårdens Larmcentral i Västmanland. Som sjuksköterska på Larmcentralen tar du emot samtal som rör vård och människor i kris från nödnumret 112. Vill du arbeta i ett mindre team med hög ansvarskänsla och fokus på patientens bästa?
Varför inte söka ett av samhällets viktigaste jobb, där du och dina kollegor skapar trygghet för alla som behöver sjukvårdens hjälp - dygnet runt, årets alla dagar. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-12-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker sjuksköterskor till Sjukvårdens Larmcentral i Västmanland. Som sjuksköterska på Larmcentralen tar du emot samtal som rör vård och människor i kris från nödnumret 112. Vill du arbeta i ett mindre team med hög ansvarskänsla och fokus på patientens bästa? Hos oss kommer du få en individuell introduktionsutbildning vid starten av din anställning som Larmoperatör, med handledning och inskolning som kommer att anpassas efter dina behov. Samverkan med SOS Alarm, räddningstjänst, polis och vårdaktörer är också en del av arbetet, likaså hänvisningar till rätt vårdnivå.
Se film om arbetet som Larmoperatör från våra kollegor i Värmland: https://vimeo.com/1035479709/cf916cba1d?share=copy
Om arbetsplatsen
Sjukvårdens Larmcentral har ansvaret för medicinsk prioritering och dirigering av ambulansresurser inom Västmanland.
Vi samarbetar med de regionerna Uppsala, Sörmland och Värmland. Tillsammans betjänar vi cirka 1,3 miljoner invånare. Centralerna är placerade i Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Karlstad. Sjukvårdens Larmcentral finns även i Västra Götalandsregionen då vi tillsammans hjälper nästan en fjärdedel av Sveriges befolkning.
Sjukvårdens Larmcentral Västmanland är en del av Ambulanssjukvården inom Region Västmanland.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst två års erfarenhet.
För tjänsten krävs att du är lyhörd, lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut utifrån den information du får i samtalet. Arbetsuppgifterna kräver att du behärskar det svenska språket fullt ut i både tal och skrift. Du har också goda kunskaper i engelska. Ytterligare språkkunskaper ses som meriterande.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet. Det är meriterande om du har erfarenhet från akutsjukvård och/eller telefonrådgivning.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillträde efter överenskommelse. Placering i Västerås. Tjänsten är på heltid med tjänstgöring dag/kväll/natt. Det finns även möjlighet till rotation mot ambulans/annan verksamhet.
Vi har en fördelaktig arbetstidsmodell och tillhandahåller introduktionsutbildning när du börjar hos oss. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 11 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
