Sjuksköterska Kväll till sammansvetsat team med bred kompetens
Lunds kommun / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-08-06
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Uppdraget innebär både akuta insatser och planerade besök och passar dig som vill ha ett varierat, självständigt uppdrag, samtidigt som du är en del av ett team där vi stöttar varandra. Vi utvecklar verksamheten och håller oss uppdaterade, kompetensen inom teamet är hög.
Patientgruppen är företrädesvis äldre medborgare i kommunen men ansvarsområdet sträcker sig också över kommunens LSS-verksamheter och hemvård för yngre (18-65 år). Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Förvaltningen är ledande inom digital utveckling och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtiden.
Exempel på arbetsuppgifter du möter är akuta bedömningar enligt A-E, palliativa bedömningar och dödsfall, kateterproblem, sondmat med nasogastriskt sond, kontakt med Jourläkare och Mobila vårdteamet, handledning till omvårdnadspersonal, telefonrådgivning samt hantering av diverse infusionsutrustning och dialys (pås- och maskindialys).
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har arbetat några år i yrket. Meriterande är erfarenhet från kommunal vård och omsorg.
Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Ditt engagemang för arbete med människor är stort och ditt bemötande pedagogiskt och gott.
Du har god förmåga att handleda och delegera omvårdnadspersonal, ge stöd och skapa trygghet. Du har förmåga att arbeta självständigt och tar beslut utifrån dina egna bedömningar och beslutsstöd. Det är meriterande med erfarenhet från en självständig position inom yrket.
Vi värdesätter särskilt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete.
Du uttrycker dig utan svårigheter i svenska språket, du har goda kunskaper i digitala arbetsverktyg och du har B-körkort.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
All legitimerad personal ingår i en teambaserad hälso- och sjukvårdsorganisation, med fokus på samarbete, utbildning och utveckling där man tillsammans samordnar och planerar insatser. Inom vård och omsorgsförvaltningen finns en centraliserad organisation av sjuksköterskor som arbetar kväll/natt och som utför insatser enligt HSL till brukare/patienter inom hemvården, LSS och på våra särskilda boenden. Vårdhandbokens riktlinjer är vår ledstjärna och vi prioriterar en god bemanning.
När man arbetar kväll som sjuksköterska i Lunds kommun är arbetstiden 15.00-23.00 och arbetstidsmåttet 34,33 timmar/vecka vid heltid. Helgarbete ingår i tjänsten.
Vill du få en inblick i verksamheten innan du bestämmer dig? Du får gärna gå bredvid ett arbetspass eller del av ett arbetspass.
Välkommen med din ansökan!
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Sima Amini, Vårdförbundet 046-3593622 Jobbnummer
10023798