Sjuksköterska kväll/natt till Torslandaenheten

Vill du göra skillnad för människors hälsa i arbetslivet?
Vi söker nu en engagerad och proffessionell företagssköterska som vill vara med oss och bidra till ett hållbart och hälsosamt arbetsliv!
Som företagssköterska på Feelgood arbetar du gentemot våra olika kundföretag och levererar tjänster inom arbetsmiljö, hälsoutveckling samt rehabilitering. Du har en tät och samspelande dialog med våra kunder, vilket skapar möjlighet till tidiga insatser i syfte att främja hälsa i arbetslivet. Du underlättar arbetet både för arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren genom att vara en oberoende part och stöttar chefer i deras roll kopplat till personalvård, rehabiliteringsansvar och det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vi arbetar på individ, grupp och organisationsnivå
Dina arbetsuppgifter
• Rådgivning inom arbetsmiljö, hälsa och livsstil
• Hälsoundersökningar och medicinska kontroller
• Vaccinationer och provtagning
• Rehabiliteringsärenden
• Skadligt bruk ärenden
• Samverka med arbetsgivare, HR och andra aktörer
• Hålla utbildningar
I din roll ingår ett nära och tvärfunktionellt samarbete med övriga erfarna och hjälpsamma kollegor i teamet så som; företagsläkare, företagssköterskor, fysioterapeuter, ergonomer, , beteendevetare/psykologer, undersköterskor mfl.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med företagssköterskeutbildning. Har du tididigare erfarenhet av arbete inom företagshälsovård eller primärvård så är det meriterande.
Du behöver ha intresse av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering och chefsstöd och vara intresserad av att bygga och utveckla en god relation med våra kundföretag och deras anställda.
För att passa in hos oss behöver du vara självständig, ansvarstagande och trygg i din roll. Vi ser också det som viktigt att du har ett affärsmässigt och konsultativt förhållningssätt. Du är strukturerad och kan planera ditt arbete samt driva arbetet framåt med jämn och hög kvalité. Viktigt också att du är en god lagspelare, gillar samverkan och ser värdet i att använda teamets kompetens för att möta kundernas behov.
Feelgood arbetar brett med digital leverans och videobesök och detta är något som vi ständigt utvecklar. Goda IT kunskaper är därför en förutsättning för att du ska lyckas med ditt arbete hos oss. Du bör också ha god kommunikation i både svenska och engelska såväl i tal som skrift.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som avser kvälls- och natt tjänstgöring, måndag-fredag.
Tjänstgöringsgrad: Deltid 75-80%
Tillträde enligt överenskommelse, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sista ansökningsdag är 2026-02-15
Har du frågor kontakta Konsultchef Johanna Wåhlander 0767-64 55 49 johanna.wahlander@feelgood.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Feelgood hjälper företag och organisationer att förbättra produktivitet och sänka kostnader genom att arbeta systematiskt och förebyggande med arbetsmiljö, hållbar hälsa, ledarskap, medarbetarskap och vid behov rehabilitering eller krishantering.
Feelgoods dryga 700 medarbetare arbetar varje dag för att våra 8 000 kunder och deras 1 miljon medarbetare ska vara Sveriges friskaste. Vi möter dem digitalt och fysiskt på 140 platser i hela landet. Feelgood grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY. www.feelgood.se Ersättning
